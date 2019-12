¿Por qué cierra Marvel Tv?

Por EUROPA PRESS



El apabullante éxito de Marvel y su salto al streaming con Disney+ ha llevado al estudio a tomar una decisión y su división de televisión pronto cerrará sus puertas para centrarse en el Universo Marvel, que estará compuesto en el futuro por películas y series desarrolladas todas por Marvel Studios con Kevin Feige al frente.



Según Variety, Marvel Television ya no desarrollará ninguna serie nueva más allá de las que están actualmente en producción. Según una fuente cercana, la Casa de las Ideas eliminará varios puestos en un futuro cercano como resultado del cese del desarrollo en la división.



Karim Zreik, vicepresidente de programación y producción actual y algunos miembros de su equipo ahora se unirán al grupo Marvel Studios. Zreik liderará los proyectos actuales en producción mientras que el jefe de Marvel TV, Jeph Loeb, permanecerá con la división durante la transición.



La única serie de acción real de Marvel Television actualmente en desarrollo es Helstrom en Hulu. La cadena había ordenado previamente otra ficción basada en Ghost Rider y protagonizada por Gabriel Luna, pero ese proyecto fue descartado el pasado septiembre. La compañía también tiene cuatro ficciones de animación en Hulu: Howard the Duck, Hit Monkey, Tigra & Dazzler y M.O.D.O.K. Se espera que los cuatro títulos se estrenen por separado antes de unirse en el crossover The Offenders.



La serie de Marvel y Hulu The Runaways terminará con su tercera temporada, mientras que Agentes de S.H.I.E.L.D finalizará después de siete temporadas en ABC en primavera.



El resto de ficciones de acción real de Marvel Television ya fueron canceladas el año pasado. Walt Disney Studios actualmente está trabajando en nuevos proyectos centrados en populares personajes como Ojo de Halcón, Falcon y Winter Soldier, Loki, y Visión y La bruja escarlata, además de novedades como She-Hulk, Ms. Marvel y Moon Knight, entre otros.