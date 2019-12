Alejandro Sanz se compromete a que sus conciertos sean neutros en CO2

Por AFP

El cantante español Alejandro Sanz urgió el martes a la comunidad internacional a no dejar que le "tiemble el pulso" y a actuar contra el cambio climático, en un emotivo discurso en la COP25 de Madrid.



Sanz se dirigió a las delegaciones de casi 200 países que este martes iniciaron las negociaciones políticas para avanzar en la lucha contra el calentamiento, en esta reunión anual de la ONU que se prolongará hasta el viernes.



"Mi intención no es acusar a nadie". "Todos somos culpables del momento crítico en el que nos encontramos", dijo el cantante.



Sanz pidió unidad ante una situación que le "aterra" y emplazó a los miembros de las delegaciones ministeriales reunidos en sesión plenaria a hacer un ejercicio de memoria y recordar su niñez.



"¿Cómo le explicarían al niño que fueron lo que hemos hecho con el planeta que tanto amaban?".



"Estamos ante la última oportunidad de hacer realidad el cambio", continuó, asegurando que la sociedad está deseosa de "encontrarse con líderes valientes y a quienes no les tiemble el pulso" a la hora de tomar decisiones que garanticen el futuro del planeta.



Sanz, uno de los compositores y cantantes más reconocidos de España, está nominado a los Premios Grammy de 2020 por su último trabajo #ELDISCO, con el que ya logró tres Grammy Latino.



El artista quiso aportar además su grano de arena, al anunciar en Madrid que realizará un estudio sobre la cantidad de CO2 que emiten sus conciertos para mitigar con "acciones reales" su impacto.



"Pondré todos mis esfuezos para que mis conciertos tengan como principio básico la energía renovable".



Tras haber actuado en España y Estados Unidos, Sanz emprenderá en 2020 una gira por América Latina.



"Invito a las empresas, a los gobiernos y a ustedes como individuos a comprometerse en este ejercicio de compensar lo que contaminamos". "No perdamos más el tiempo".