El icónico vestido 'Travolta' de Lady Di no encuentra comprador

Por AFP



El icónico vestido que la princesa Diana llevó en un baile con el actor John Travolta en la Casa Blanca no encontró comprador este lunes en la subasta organizada por la casa de ventas londinense Kerry Taylor.



Lady Di llevó este vestido largo de terciopelo azul marino con los hombros desnudos en una cena ofrecida en 1985 por le presidente estadounidense Ronald Reagan (1981-1989) en honor del príncipe y la princesa de Gales.



De un valor estimado entre 250.000 y 350.000 libras (unos US$328.000 y US$460.000), el vestido fue inmortalizado en unas fotos en las que Diana bailaba con John Travolta al ritmo de "You Should be Dancing", tema de la película "Fiebre del Sábado noche".



Sin embargo el modelo no alcanzó ni el precio de reserva (precio mínimo), de 200.000 libras (unos US$263.000).



En cambio, los precios de las otras dos prendas pertenecientes a la princesa Diana volaron. Un segundo vestido en terciopelo azul, diseñado por Katherine Cusack en 1986, fue adjudicado por 60.000 libras (unos US$79.000), el doble de su máxima estimación.



Un vestido más corto de Catherine Walker de estilo marinero, que la princesa "llevaba en privado", según la casa de ventas, se vendió a 35.000 libras (unos 46.000 euros), bastante más que su estimación, en 6.000 libras.