Cortometraje guatemalteco triunfa en el Festival Ícaro 2019

Por estrategiaynegocios.net

El cortometraje “Mia y la roca perdida”, dirigido por la guatemalteca Ursula Echeverría, fue galardonado en el Festival Ícaro.

La producción se alzó como el mejor cortometraje de animación centroamericano.

Con cuatro minutos de duración, la trama de Mia y la roca perdida gira alrededor de una niña que le gusta jugar son su amigo gigante de roca, quien ha perdido su nariz. “Su mamá quiere que limpie su habitación, pero la búsqueda de la nariz de roca parece ser más divertida”, describe la producción al corto.

El cortometraje fue dirigido por Echeverria, licenciada en diseño gráfico y comunicación, quien en 2016 se mudó a California para comenzar en CalArts, una escuela de animación y artes visuales fundada por Walt Disney y catalogada dentro de las 10 mejores universidades de arte del mundo.

En 2019 regresa a Guatemala en donde cosecha su primer éxito con el galardón otorgado en la edición 22 del Festival Ícaro, que se celebró del 8 al 15 de noviembre de 2019.

El festival eleccionó a los mejores representantes de la cinematografía centroamericana.

El Ícaro nació en Guatemala y se ha extendido al mundo. Es un espacio indispensable para el reconocimiento cultural y una ventana mundial para el cine y el audiovisual centroamericano.

Mia y La Roca Perdida from Ursula Echeverria on Vimeo.

Mia is a little girl who likes to play in her imagination. Her Giant rock friend has lost his rock nose. Mom wants her to clean her room, but the rock nose's search seems to be more fun. Besides, the Dust Bunny probably took it. Flying through the sky, running in the forest, She gets to the bunny's burrow. To find out that he doesn't has it. Mom, interrupts the game & she comes back to reality. Mia figured that her rock was kept under the pillow all the time. Mom comes to help her cleaning, but she gets distracted again.