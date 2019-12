'Marriage Story' a la cabeza de los Globos de Oro con seis nominaciones

Por AFP

La película "Marriage Story" se ubicó este lunes en la cima de las nominaciones a los Globos de Oro, que abren la temporada de premios cinematográficos en Hollywood, al ser seleccionada en seis categorías, incluyendo mejor filme dramático.



"El irlandés", la epopeya mafiosa de tres horas y media de Martin Scorsese, y el último filme de Quentin Tarantino, "Había una vez en Hollywood", siguen detrás con cinco nominaciones cada uno para estos galardones que serán entregados el 5 de enero próximo en Los Ángeles.



Los Globos de Oro son vistos como un referente clave para los Premios de la Academia en febrero.



"Marriage Story", que en el mercado hispano ha sido titulada "Historia de un matrimonio", obtuvo nominaciones por sus estrellas Scarlett Johansson y Adam Driver, y por su guión, aunque su director, Noah Baumbach, no contó con la misma suerte.



Scorsese, por su parte, fue nominado a mejor director por "El irlandés", pero no hubo ningún guiño para su protagonista, Robert De Niro. En cambio, Al Pacino y Joe Pesci fueron nominados por sus papeles secundarios.



El drama del Vaticano de Netflix "Los dos papas" también fue destacado, mientras que la oscura historia de cómic "Guasón" recibió la nominación al mejor drama, mejor actor para Joaquin Phoenix y mejor director para Todd Phillips.



Las nominaciones fueron anunciadas en una ceremonia matutina en Beverly Hills por el actor Tim Allen ("Toy Story") y las actrices Dakota Fanning ("Yo soy Sam") y Susan Kelechi Watson ("This Is Us").



Los 77 Globos de Oro, que también premian a la televisión, se celebrarán en Beverly Hills dos días antes de que finalice la votación para los nominados a los Óscar.



La gala será nuevamente presentada por el comediante británico Ricky Gervais.