Estas son las 10 mejores películas de negocios de 2019

Por Inc.com



Si las películas de negocios de 2019 son recordadas por una cosa, probablemente será un fraude.



La fundadora de Theranos, Elizabeth Holmes, y el creador de Fyre Festival, Billy McFarland, fueron objeto de fascinantes documentales en 2019, lo cual es natural dada la escala de sus estafas comerciales. Los cineastas este año también abordaron historias de negocios edificantes, incluida la verdadera historia de un adolescente en África que construyó una turbina eólica para ayudar a salvar a su pueblo de la hambruna. Si bien no todas las películas de esta lista han llegado a los cines, todas han recibido grandes elogios de los críticos, algunos de los cuales tuvieron que viajar a festivales de cine para tener una visión temprana.



Aquí están las 10 mejores películas de negocios de 2019 (enumeradas alfabéticamente)



American Factory



Producido por Barack y Michelle Obama como el primer proyecto en su acuerdo de producción con Netflix, este documental entra en Fuyao Glass, la fábrica china de vidrio para automóviles que se hizo cargo de una planta abandonada de General Motors en Moraine, Ohio, en 2016. Dirigida por el multimillonario chino Cho Tak Wong, la compañía proporcionó empleos a alrededor de 2.000 trabajadores automotrices desempleados, pero las tensiones relacionadas con los estándares de trabajo chinos eventualmente llevaron a nuevos problemas para muchos de los empleados estadounidenses de la compañía.







The Biggest Little Farm



The Biggest Little Farm es un documental que lleva más de ocho años en proceso, sigue a los agricultores orgánicos recién acuñados John Chester y su esposa Molly mientras intentan construir una granja sostenible en las afueras de Los Ángeles. A pesar de contar con el respaldo de un inversor muy paciente, su sueño de practicar con éxito la agricultura regenerativa, un tipo de agricultura orgánica que puede ayudar a reducir el cambio climático, se convierte en una pesadilla, gracias a contratiempos aparentemente interminables.







The Boy Who Harnessed the Wind



Este drama protagonizado y dirigido por Chiwetel Ejiofor cuenta la historia de William Kamkwamba, un niño de 13 años en Malawi que aprendió a construir una turbina eólica que podría salvar a su pueblo del hambre. Basado en el libro del mismo nombre, The Boy Who Harnessed the Wind se estrenó en el Festival de Cine Sundance 2019, donde ganó el Premio Alfred P. Sloan por una película que se centra en la ciencia o la tecnología.







Framing John DeLorean



Parte documental, parte narrativa, esta película híbrida incluye a Alec Baldwin interpretando el papel de John DeLorean, el ejecutivo de General Motors que fundó DeLorean Motor Company. Si bien gran parte de la película comprende material de archivo y entrevistas con los amigos, familiares y colegas de DeLorean, las recreaciones de Baldwin ayudan a contar la historia de cómo el auto deportivo homónimo de DeLorean casi revolucionó la industria automotriz, antes de que su compañía se declarara en bancarrota.







Fyre: The Greatest Party That Never Happened



Una mirada detrás de escena a la creación de un festival de música que nunca tuvo la oportunidad de tener lugar, Fyre captura los esfuerzos sorprendentemente fraudulentos de Billy McFarland, quien concibió el Festival Fyre como una forma de promocionar una aplicación para reservar celebridades. El documental demuestra el poder de las campañas virales en las redes sociales, a la vez que sirve como una advertencia sobre cómo el marketing experimental en las manos equivocadas puede conducir al desastre.







Ford v. Ferrari



Después de la fallida apuesta de Ford Motor Company por comprar el fabricante de autos deportivos de lujo Ferrari en la década de 1960, Henry Ford se decidió a vencer al modelo de Ferrari en Le Mans, la carrera de autos deportivos de fama mundial. Ford v. Ferrari está protagonizado por Matt Damon como el diseñador de automóviles Carroll Shelby y Christian Bale como el conductor Ken Miles, que trabajan juntos, cuando no luchan entre sí, para ayudar a Ford a vencer a Ferrari.







The Great Hack



Documental sobre la violación de datos que condujo al escándalo de Cambridge Analytica en Facebook, The Great Hack se centra en los viajes personales de varias personas en el centro de la historia, desde el denunciante Paul-Olivier Dehay hasta el ex director de desarrollo comercial de Cambridge Analytica, Brittany Kaiser. El documento revela cómo los datos pueden ser armados para profundizar las diferencias culturales y luchar en las batallas políticas.







The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley



The Inventor sirve como acompañante del best-seller del periodista de investigación del Wall Street Journal, John Carreyrou, Bad Blood, que trata sobre el inicio de análisis de sangre de la fundadora Theranos Elizabeth Holmes que se basó en una mentira. La película ayuda a explicar cómo Holmes engañó a los líderes empresariales de todo el mundo al pensar que estaba a punto de revolucionar la industria del cuidado de la salud de los EE. UU. Las entrevistas con docenas de expertos y las imágenes nunca antes vistas hacen un estudio de caso fascinante de uno de los mayores inconvenientes comerciales en la historia de los Estados Unidos.







Kings of Beer



Una clase magistral en control de calidad, este documental entra en la competencia anual de maestros cerveceros de Budweiser, que nombra al mejor maestro cervecero de 65 cervecerías Budweiser de todo el mundo basado en un riguroso proceso de evaluación. Si bien todos los cerveceros trabajan para la misma empresa, sus instintos competitivos y su dedicación para hacer el mejor producto posible deberían tocar la fibra sensible de cualquier emprendedor.







Super Size Me 2: Holy Chicken!



Quince años después de exponer la fea verdad sobre la comida rápida en Super Size Me de 2004, el cineasta Morgan Spurlock ha vuelto por más, esta vez para documentar su propio intento de crear una cadena de restaurantes especializada en sándwiches de pollo. Esta secuela documental expone su propia parte justa de prácticas corporativas sospechosas que mantienen un control absoluto sobre los criadores de pollos de EE. UU., Al tiempo que distorsiona la forma en que los vendedores han convencido a los consumidores de que la comida rápida también puede ser buena para usted.