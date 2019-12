Marie Kondo enseña a los niños cómo ser ordenados

Por El Clarín

La expansión del método KonMari parece no tener fin. Así lo demuestra el último libro de la gurú del orden, Marie Kondo, esta vez dedicado a los niños. Lili y Teo. La magia de la amistad (Beascoa) invita a los más chicos a seguir la premisa de la japonesa que es furor en todo el mundo: “Si te hace feliz, quedátelo”.



Se trata de una obra de texto corto y mucha ilustración que cuenta la historia de dos amigos muy diferentes. Mientras que Lili es coleccionista y le encanta acumular cosas sin orden, Teo es clasificador y le gusta que cada cosa ocupe su lugar.



El espíritu Kondo aparece cuando el desorden en el que vive Lili comienza a afectar la amistad y las horas de juego de los protagonistas.



Así, el libro oficia como una pequeña guía que explica de manera visual y sencilla cómo clasificar y ordenar las cosas. Además, al final incluye algunas páginas con instrucciones para aprender a doblar remeras, para que los chicos puedan iniciarse en el método.



“Es una historia sobre la amistad. Espero que los personajes de Lili y Teo inspiren a los niños y las familias a ordenar y abrazar la alegría”, dijo Kondo en sus redes sociales al publicar el libro que fue ilustrado por Salina Yoon.



Sin embargo, la gurú del orden dice que no pretende ser extremista a la hora de tratar con niños. Para ella, que es madre de dos nenas, “la alegría que proviene de la crianza de los hijos supera cualquier satisfacción que pueda venir de un hogar perfectamente ordenado”. Y añadió: “¡Es inevitable, tus hijos harán desorden! La maternidad me ha enseñado a ser más indulgente conmigo misma”.



Con la historia de la ardilla y el búho, la autora apuesta a que niñas y niños aprendan “a apreciar lo que es realmente importante, a través de la limpieza”, según dijo en su cuenta de Instagram.