Se comen el plátano valorado en US$120.000, expuesto por Maurizio Cattelan en el Art Basel de Miami

Por BCC

Un plátano pegado a la pared con cinta adhesiva.



En eso consiste la obra "Comedian" (comediante) del polémico artista italiano Maurizio Cattelan que puede visitarse estos días en Art Basel Miami (EE.UU.), una de las ferias de arte contemporáneo más grandes del mundo.



Su precio: US$120.000.



La obra "ofrece una visión de cómo asignamos valor y qué tipo de objetos valoramos", dijo la galería Perrotin el miércoles en su presentación.



Es la primera contribución de Cattelan a una feria de arte en 15 años.



La obra llamó la atención de los visitantes e incluso de tres compradores que decidieron adquirir esta pieza de "edición limitada" que acumula selfies y críticas a partes iguales.



Este sábado un hombre decidió arrancar el plátano de la pared y comérselo mientras lo grababan en video.



El artista estadounidense David Datuna dijo que lo hacía como parte de una performance.



"Performance artística hecha por mí. Adoro el trabajo de Maurizio Cattelan y la verdad es que me encanta esta instalación. Es muy deliciosa", publicó Datuna en Instagram.



A pesar del enfado inicial de uno de los trabajadores del evento, el plátano será reemplazado y no se tomarán medidas adicionales.



La obra tiene un certificado de autenticidad, lo cual significa que los propietarios pueden reemplazar el plátano por otro.



"[Datuna] no destrozó la obra de arte. El plátano es la idea", le dijo Lucien Terras, un director de la galería, al diario Miami Herald.



La policía fue a la sala para vigilar que el reemplazo del plátano no contara con imprevistos.



En el Art Basel de Miami Beach se muestran obras de más de 4.000 artistas.

El creador del inodoro de oro

No es la primera vez que el nombre de Maurizio Cattelan se asocia con polémica.



En 2016, el artista hizo un inodoro de oro macizo (de 18 quilates) totalmente funcional. Tituló la obra "América".



Fue expuesto por primera vez en el Museo Guggenheim de Nueva York y podía ser usado por los visitantes.



Después el museo neoyorquino le ofreció la pieza al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



Tres años después el inodoro fue robado tras haber sido instalado en una de las grandes habitaciones del Palacio de Blenheim, en Inglaterra, uno de los palacios más grandes y más impresionantes de Europa.



Cattelan dijo que esperaba aquel robo fuera un "tipo de acción inspirada en Robin Hood".