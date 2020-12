UTH, aporte al desarrollo de Honduras

Por E&N para UTH



Al pensar en el aporte que la UTH ha brindado al país, primero es necesario valorar la parte cuantitativa, en donde más de 20.000 estudiantes han obtenido su titulación a nivel universitario tanto de pregrado, grado y postgrado.



“Aquí aparece entonces la parte cualitativa, que está directamente ligada a todos esos profesionales que han aportado su esfuerzo para el desarrollo del país”, explica Javier Enrique Mejía, Rector de la Universidad Tecnológica de Honduras.

En este momento, la UTH cuenta con 40 carreras a elegir, y para 2021 sobrepasarán las 50 carreras como parte de la oferta académica. No cabe duda que la COVID-19 ha traído cambios en el mundo universitario, sin embargo, no es algo que haya pillado a la UTH con los deberes sin hacer. Desde hace más de 15 años, esta universidad comenzó a incursionar en la educación en línea. “Este proceso nos llevó a fortalecer toda nuestra educación en esa área específica, teniendo para el inicio de la pandemia el personal adecuadamente preparado para ofrecer todas nuestras clases bajo la modalidad virtual”, indica el Rector.



A la UTH le llevó apenas unas 30 horas trasladar toda la operación a la virtualidad,” y hemos estado trabajando con sistemas asincrónicos y sincrónicos durante toda esta etapa”, pasando de tener un 30% de estudiantes que usaban la virtualidad, al 100% “. “Para nosotros significó la consolidación de todo un largo proceso, que nos había permitido tener ya grandes avances en la modalidad de enseñanza virtual. Todas nuestras clases fueron digitalizadas, con el modelo pedagógico que ya había sido desarrollado, y con el apoyo de un equipo de personas que tenían desarrolladas las habilidades tecnológicas para este reto”, comenta Mejía.



Aunque el nuevo sistema de enseñanza virtual asincrónica y sincrónica, tiene ventajas para los estudiantes, también ha significado fortalecer hábitos como la disciplina y la persistencia para mantenerse conectados con sus clases. Entre las necesidades que más sobresalen, se encuentra la dotación del equipo tecnológico óptimo para interactuar con sus profesores y compañeros.



Desde un tiempo atrás, la Universidad Tecnológica de Honduras ya había identificado varias tendencias modernas de enseñanza, “las cuales están siendo ya implementadas por un porcentaje significativo de nuestros docentes”, especialmente mediante el uso de aplicaciones tecnológicas, que le dan al estudiante la oportunidad de interactuar en vivo en su clase. A juicio del Rector de la UTH, la principal demanda que la sociedad tiene ya para los nuevos profesionales se centra en la necesidad de tener individuos “autosuficientes, auto controlados, que estén dispuestos a rendir al máximo en un ambiente en donde la supervisión no existe de manera presencial, y lograr alcanzar niveles de rendimiento iguales o mayores que los que se tienen normalmente”.