Guatemala: Manifestantes incendian el congreso

Por estrategiaynegocios.net

En la tarde del sábado, un grupo de personas no identificadas irrumpieron en el Congreso de Guatemala.

Los manifestantes llegaron a la sede legislativa para demostrar su descontento por la aprobación del presupuesto 2021.

Los jóvenes, al parecer estudiantes, algunos encapuchados, rompieron la puerta de ingreso al Parlamento y también las ventanas, lanzando antorchas de fuego al interior y avanzando para destruir las instalaciones.

La invasión ocurrió sin ninguna intervención de la Policía Nacional Civil (PNC).

Luego que el grupo de personas incendiaron algunas oficinas y mobiliario del lugar, los cuerpos de socorro apagaron las llamas que provenían desde el interior de la sede.

Además, agentes de la PNC dispararon bombas lacrimógenas a los manifestantes.

El presidente de la República, Alejandro Giammattei, publicó en su cuenta de Twitter que: "se tiene el derecho de manifestar conforme la ley. Pero tampoco podemos permitir que se vandalice con la propiedad pública o privada. Al que se le compruebe su participación en estos hechos delictivos les caerá todo el peso de la ley".

Los congresistas no estaban en dicha sede al momento de estos hechos. Se desconoce si hay heridos.

En paralelo, mientras cientos de manifestantes tomaban el Congreso, otros miles de guatemaltecos se manifestaban pacíficamente contra Giammattei a solo un kilómetro de distancia frente al Palacio Nacional de la Cultura (sede del Gobierno).

Vicepresidente pide a Giammattei que renuncien

La noche del viernes, el vicepresidente Guillermo Castillo, pidió a Giammattei que ambos renuncien "por el bien del país".

Dejando marcado las diferencias con el mandatario.

Veto al presupuesto

Castillo pidió, de acuerdo con lo manifestado, a Giammattei que vete el polémico presupuesto de 2021 "porque tiene anomalías" y lo mejor sería, a su criterio, devolverlo al Congreso para que sea modificado.



En caso no fuera aprobado, propone usar el de 2020 y buscar readecuaciones en enero del próximo año y apelar a la eficiencia, transparencia y austeridad para no tener más endeudamiento, pero no ha sido escuchado.