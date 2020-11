'Seré la primera vicepresidenta, pero no la última': Harris celebra y agradece a las mujeres por triunfo

Por El Financiero (México)



La vicepresidenta electa, Kamala Harris, celebró y agradeció este sábado a las mujeres por su triunfo electoral y aseguró que las niñas y niños estadounidenses podrán soñar con convicción con un mejor país



“Quizá sea la primera vicepresidenta, pero no seré la última. Porque toda niña pequeña que esté viendo esto hoy puede ver que este es un país de posibilidades. Y para los niños de nuestro país, sin tener en cuenta su género, nuestro país les ha mandado un mensaje: sueñen con ambición, lideren por convicción”, dijo en su primer mensaje a la nación tras conocerse su triunfo electoral en fórmula con el presidente electo, Joe Biden.



Harris reconoció el trabajo de las mujeres para vencer en la contienda electoral y también la lucha histórica que han tenido para conseguir derechos como el voto.



“Todas las mujeres que han trabajado por nuestro derecho a la votación por 100 años. Y en 2020 una nueva generación de mujeres que votaron y que siguen luchando por los derechos fundamentales de votar ser escuchadas (…) Esta noche hablo de las luchas que han tenido y me apoyo en sus hombros”.



También hablo de las mujeres afroamericanas, quienes dijo, “no se les reconoce, pero muchas veces prueban que son la columna vertebral de nuestra democracia”.



“Pienso en ella (su madre), en las millones de mujeres negras, mujeres de Asia, latinas, nativoamericanas que a través de la historia de nuestra nación han hecho posible este momento el día de hoy. Mujeres que se han sacrificado tanto por la igualdad, la libertad y la justicia para todos”.



La vicepresidenta electa afirmó que Joe Biden será un presidente para todos y para todas las estadounidenses.



“Hemos elegido un presidente que representa lo mejor que tenemos, un líder que será respetado por el mundo y nuestros hijos tendrán un ejemplo en él. Un presidente que nos hará un país seguro. Un presidente para todos los estadounidenses”.





