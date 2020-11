Guatemala busca a desaparecidos tras deslave por ciclón Eta

Por AFP



Los rescatistas llegaron a la aldea Quejá, en el municipio norteño de San Cristóbal Verapaz, después de casi dos días del deslizamiento de tierra que sepultó unas 150 casas en esa empobrecida comunidad indígena maya.



El vocero del Ejército, Rubén Tellez, dijo a periodistas que una brigada militar humanitaria integrada por 55 soldados fue la primera en llegar la tarde del viernes y ya rescataron los primeros tres cadáveres.



En tanto, la Patrulla Especial de Rescate de Bomberos Municipales Departamentales llegó la noche del viernes y pernoctó en ese lugar para incorporarse este sábado a las tareas de búsqueda y rescate, informó un vocero de la institución.



La fuente, que no se identificó, comentó que desde las primera horas evaluaron las acciones a tomar debido "a que el terreno está bastante inestable" pues las lluvias continúan y se siguen registrando deslaves en los cerros cercanos.



La comunidad está incomunicada por avalanchas de tierra que bloquearon carreteras y la ayuda aérea tampoco ha podido llegar por las malas condiciones del clima.



Eta ingresó el martes a Nicaragua como un potente huracán categoría 4 y se fue debilitando al tocar tierra a depresión tropical, sin embargo dejó a su paso torrenciales lluvias que han dejado unos 200 muertos o desaparecidos en Centroamérica.



Sin embargo, Guatemala es el más afectado por la cantidad de víctimas mortales o desaparecidos.



El ciclón salió del norte de Honduras la tarde del jueves convertido en depresión tropical y volvió al Caribe, donde podría fortalecerse nuevamente a tormenta tropical mientras avanza hacia Cuba, según proyecciones del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Arrasada

El presidente del país, Alejandro Giammattei, dijo el viernes en rueda de prensa que una evaluación preliminar arroja que en Quejá el alud dejó al menos 100 muertos por la magnitud de la tragedia registrada entre la noche del miércoles y madrugada del jueves.



Asimismo, el mandatario estimó que la tormenta ha dejado en el país unas 150 personas fallecidas o desaparecidas, pero aclaró que son cifras no oficiales porque no han podido rescatar a todas las víctimas soterradas.



El mandatario tiene previsto visitar este sábado varias aldeas afectadas en el departamento (provincia) de Alta Verapaz, uno de los más afectados y donde se ubica la comunidad arrasada.



El presidente lamentó también que en otra comunidad indígena del departamento noroccidental de Huehuetenango, fronterizo con México, otro alud dejó al menos diez muertos.



Las fuertes lluvias asociados a Eta han dejado decenas de comunidades inundadas y sin acceso terrestre en la región noreste y por ello las autoridades instalaron un puente aéreo para rescatar a decenas de afectados que se subieron a los techos de viviendas y llevar ayuda humanitaria como alimentos y agua.



Uno de los departamentos más afectados por las inundaciones en Izabal, al noreste de la capital guatemalteca sobre el Caribe.



En tanto, la Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred) detalló en un reciente balance de daños que el ciclón ha provocado 285 incidentes que han dejado 144.502 personas afectadas por inundaciones, deslaves o que quedaron incomunicadas.



Además, se registran 12 fallecidas, 116 desaparecidas, 5 heridas, 8.938 personas evacuadas y 5.780 albergadas.



El vocero de la Conred, David de León, explicó a la AFP que las cifras oficiales son las que maneja esa institución a cargo de protección civil y por ello el presidente aclaró que el dato de 150 muertos o desaparecidos no es el oficial.