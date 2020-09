Alexandra Kafie, la consejera financiera desde Honduras

Por Claudia Contreras - estrategiaynegocios.net



La muerte de su padre le cambió la vida. Su cáncer crónico destruyó los ahorros de la familia y le obligó a hacerse cargo del negocio familiar en Honduras. “Perder a mi papá hizo que mi manera de ver la vida fuera otra. Mi manera de cuidar el patrimonio fue otra. Pasamos por una depresión muy grande”. Se presionó con disciplina financiera porque tenía que ayudar a pagar la universidad de sus otros hermanos.

Cuando se casó se convirtió en su propia jefa, creó un presupuesto y comenzó a administrar su casa. Ali Kafie, la consejera financiera líder en Honduras, nació hace tres años con las ganas de ayudar a proveer educación a niñas que viven en las periferias de Tegucigalpa a través de un patronato. Como consejera financiera descubrió todos los talentos que tenía: hablar en público, educar, ser mentora. Incluso, quisiera tener su propio show de televisión para educar desde la gran pantalla sobre consejos para adquirir un préstamo, una tarjeta de crédito.

La pandemia expandió la comunidad de Ali Kafie que ya suma más de 25 mil seguidores. “Diariamente mi labor es grande: transmitir mensajes de educación financiera. Estoy motivando a la gente, estoy dándole ánimos. Podemos alcanzar la salud financiera que te mereces”, apuntó. El desempleo, la reducción de salarios, el cierre de negocios ha hecho crecer la demanda de contenido de Kafie. “Hoy en día la gente tiene sed de mis contenidos, hambre de aprender. Hoy en día la gente le ha dado valor a las finanzas personales”. Para ella, es crucial comprender desde niños sobre finanzas personales.





El primer paso es querer un cambio, dice Kafie. Y tener disciplina para vivir día a día ese cambio. “Me asusta cómo la gente está endeudada al 100%. Hay gente que no sabe cómo armar un presupuesto. A pesar de que hemos sido graduados de la universidad, ¿quién te enseña en la escuela cómo pedir un préstamo, cómo balancear una chequera, cómo utilizar una tarjeta de crédito? La mayoría de las personas lo aprendemos cuando nos damos estos golpes duros”, apuntó.

En tiempos de confinamiento, Kafie da webinars semanales, escribe en su blog, publica en su canal de Youtube, impulsa la descarga gratuita de sus ebooks: Tu presupuesto familiar y Guía para el Emprendedor. Insiste que cada decisión financiera inicia con plantearse: ¿Es algo que quiero o es algo que necesito? Similar a como un niño hace pataletas si no logra algo, así pasa en los adultos que satisfacen las pataletas usando su tarjeta de crédito. “En las escuelas debemos enseñarles a los niños el hábito del ahorro”. En paralelo, enfatiza que hay que llevar un control de gastos, así como conocer cuál es tu nivel de endeudamiento. La breve fórmula de Kafie es que gastos fijos no deben superar el 50%, los gastos variables no más de un 30% de tus ingresos, y ahorro debe ser un 20% de tus ingresos. Kafie también llama a ponerle atención a los gastos hormiga como la compra semanal de café, o cigarros.



Para Kafie, se necesita más inclusión en roles de gerencia, en juntas directivas, en equidad salarial. “Tenemos otras habilidades que el hombre no tiene. Necesitamos a más mujeres en puestos de liderazgo, en puestos de gerencia. Necesitamos más igualdad en los pagos”. En el futuro, Kafie quiere transcender a las fronteras hondureñas. “Mi comunidad digital es el resultado de horas de trabajo”. En el futuro post Covid-19, Kafie desea que más empresas inviertan en brindar bienestar financiero a sus colaboradores. “Es educar a tu gente para usar bien el dinero en la era post Covid-19. Es de saber cuidar el dinero”.



Su Frase: No son tus ingresos que te hacen rico, son tu comportamientos, tus hábitos, cómo controlas tus emociones. Es importante invertir en ti.