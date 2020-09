Anamaria Durón Dieckmann: El arte de entretenir y organizar

Por Claudia Contreras



Recetas, consejos para arreglar la casa, para organizar eventos y bodos, incluso de cómo buscar la serenidad para reducir la ansiedad y depresión en esta pandemia. Le gusta explicar detalles de manteles, tipos de flores, de pasteles. Te enseña cómo decorar una mesa en 15 segundos, cómo colocar la servilleta de tu mesa cada día. Anamaría Durón Dieckmann suma a más de 28 mil seguidores hasta principios de septiembre. Afirma que su misión en tiempos de confinamiento ha sido compartir, empoderar, escuchar e impulsar a emprendedores hondureños.

En tiempo preCovid-19, la agenda de Anamaria está llena de citas con clientes y proveedores de los eventos que organiza en Anamaria Eventos, el principal referente de planeador de eventos en Honduras. “Mi mayor fortaleza ha sido poder delegar, en contratar personas mejores que yo en el aspecto de organización”, afirma. Ella es la directora creativa de su empresa y permite que su equipo tome decisiones, y ejecute. “Soy minuciosa en los detalles, pero sé contratar a las mejores personas para que hagan bien su labor sin necesidad de estar supervisadas. Ellos agradecen esa confianza, se lucen porque tienen esa confianza en mí”, apuntó. Trabaja con múltiples proveedores hondureños que son capaces de ejecutar a niveles de clases mundial, afirma Dieckmann.

Saber entender qué busca un cliente de su evento es la parte más retadora de su trabajo. Para Anamaria, este proceso va más allá de arreglos de flores y mesas con buen catering. “Es entender qué quiere ese cliente, por qué hace este evento, qué quiere lograr, qué quiere transmitir en el evento. Lograr que ese cliente obtenga eso al final. Ese es mi día a día de la planeación”. Es un conocimiento que sueña con compartir. Por eso en sus redes sociales comparte todo para que la industria de planeación de eventos crezca más. “Me enorgullece ser parte de sembrar, poner un granito de arena. En la medida que todos nos hagamos más profesionales como organizadores de eventos, lleva al rubro completo a otro nivel”.

Lo más difícil de este tiempo de confinamiento ha sido perderlo todo. Los eventos ya no son de cientos o miles de personas, sino que se reducen a 10 o 20 personas. Este cambio radical la empujó a reencontrarse de nuevo con ella misma. Hoy, su día a día está llena de ideas de emprendedores que la buscan para que ella hable de los productos hechos en Honduras. Para Anamaria, esta época de su vida está enfocada en servir a otros desde la honestidad. Por eso muestra el antes y el después de una refrigeradora desordenada, comparte en detalles recetas, productos, contesta comentario. En las últimas semana, se ha enfocado en consejos mindfulness para reducir la ansiedad y mejorar su calidad de vida, y así poder sanar el interior. “Este Covid-19 tiene un propósito mucho más grande. Me he enfocado en lo positivo. Soy más que una planeadora de eventos con agenda llena. Mi propósito es ayudar a los demás. Podemos enfocarnos en cómo vamos a salir del interior. Este tiempo valioso se debe aprovechar".





Mi mayor fortaleza ha sido poder delegar, en contratar personas mejores que yo en el aspecto de organización.



Tengo un método de planeación de eventos que algún día sueño con compartirlo con otras profesionales que aspiren a ser planners.



A pesar de estar en confinamiento, poder encontrar en los detalles pequeños de la vida y de nuestro hogar alegrías sencillas. Eso para mí lo es todo, si podemos hacer entornos de la casa lindos sin hacer mucho.