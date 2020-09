Andrea Tobar: Las redes impulsan su marca Tobiberta

Por Claudia Conteras – estrategiaynegocios.net

Sus ilustraciones se venden en Panamá y El Salvador. Ilustradora, diseñadora y amante de la era internet y redes sociales. El mundo de Tobierta está lleno de colores, de trazos con historias, de opinión. Su marca personal Tobiberta está apegada a la cultura pop, a las series de moda. Sus ilustraciones se venden en Panamá y El Salvador. Esta artista millennial también ha aprendido lecciones de emprendimiento. @Tobiberta

“Trabajar como ilustradora freelance va de la mano con tener una agenda ordenada que me ayude a mantenerme lo más organizada posible. Cuando el COVID-19 empezó su auge en Centroamérica y todo empezó a cerrar, absolutamente todos los proyectos que tenía agendados se cancelaron. Encontrarme en un contexto sin poder enviar paquetes al extranjero, con proveedores que no podían trabajar o que estaban en cuarentena, (...) me obligó nuevamente a reinventarme y reestructurar todo”. En este año, realizó alianzas con empresas de alimentos. Amplió mi oferta de servicios de diseño. Ofrecer más ilustraciones personalizadas. También enseña a iluestrar de forma online. “Para sorpresa mía, todos estos meses de cuarentena se convirtieron en: un sistema de trabajo más rentable, una cadena de logística más sencilla y mejores proveedores”.

Hoy sabe gestionar su negocio a distancia. También le dio vuelta al dicho: “Del arte no se puede vivir”. “Creo que con mi trabajo, he ayudado a construir un camino para que cada vez más haya jóvenes de diferentes ramas creativas que se animen a tomar el riesgo de trabajar por aquello que les apasiona”. Sus ilustraciones hablan del mundo interior de Tobiberta. A veces, es reflexivo, o es sarcástico, enseña detalles diarios de la vida. Lo que más ama de su trabajo es por “poder trabajar desde casa, hacer mi propio tiempo y trabajar en algo dentro del ámbito creativo”.

También enseña a ilustrar online. “Todos estos meses de cuarentena se convirtieron en un sistema de trabajo más rentable”, comparte.

Sus ilustraciones hablan del mundo interior de Tobiberta. A veces, es reflexivo, o sarcástico, muestra detalles diarios de la vida.

Ama “trabajar desde casa, hacer mi propio tiempo y trabajar dentro del ámbito creativo”.

“Lo más gratificante de mi trabajo es saber que tengo la capacidad de crear una imagen que despierte diferentes cosas en las personas que la vean. Para algunos, un dibujo puede ser la imagen de su negocio, para otros un retrato que reúna a sus seres queridos sin importar cuanto tengan sin verse, para otros puede ser el dibujo de algo que les trae recuerdos especiales y que pueden usar en una camiseta o en una taza. Es fantástico poder hablar con otros a través de una ilustración”, agregó.



En el futuro cercano, Andrea Tobar quiere tener su tienda online en El Salvador para agilizar la toma de pedidos. Quiere expandir su cadena de producción y seguir vendiendo su experiencia a través de cursos online.





Para algunos, un dibujo puede ser la imagen de su negocio, para otros un retrato que reúna a sus seres queridos, puede ser el dibujo de algo que trae recuerdos especiales y que pueden usar en una camiseta o en una taza. Es fantástico poder hablar con otros a través de una ilustración”, agregó. Su comunidad digital es de casi 40 mil seguidores. “Mis redes nunca han sido solamente un canal de venta, sino un medio para compartir sobre cosas importantes, entretenidas y especialmente inspiradoras”.