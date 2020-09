Francella Muñoz: Creyente en la belleza de lo local en Nicaragua

Por Roberto Fonseca



Cuando vivió en Estados Unidos, Francella Muñoz relata que trabajó limpiando oficinas y viviendas. Esa experiencia, precisamente, la tradujo en desarrollar su propia compañía de limpieza corporativa, Serviplus S.A., en el año 2009. Inició operaciones con un solo colaborador.

Hoy, once años después, suma 130. “Soy una apasionada del Emprendimiento. Las experiencias de vida te van llevando por caminos que no nos imaginamos y te van poniendo proyecto y situaciones maravillosas. En la empresa de limpieza (Serviplus) me orgullece saber que estamos generando ingresos a 130 familias de muy escasos recursos”,

asegura.

En noviembre de 2018, siete meses después que se produjo un levantamiento cívico en Nicaragua y la economía entró en recesión, ella decidió contra todo pronóstico levantar un nuevo negocio, el Colectivo Shop Nicaragua.

“Creo en el talento local, respeto a los emprendedores. Colectivo Shop huele y sabe a Nicaragua con cada una de las marcas que forman parte de él”, refiere. En la actualidad un total de 20 marcas 100% locales se exponen y venden en el local.

Su espíritu emprendedor ha sido reconocido nacional e internacionalmente. En el 2014 fue seleccionada para el Programa VV GROW-VITAL VOICES junto a 23 mujeres de América

Latina y el Caribe. Y, un año después, ganó la Primera edición Thriive “Emprendedora con mayor impacto social”.

Desde 2019 a la fecha, también funge como Coordinadora de Emprendimiento de Voces Vitales Nicaragua, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso.



La frase:

"Decido emprender porque creo en mi país, en el talento local y también en los emprendedores”

En sus propias palabras

¿Por qué decidió involucrarse en el campo en el que actualmente se desempeña?

Soy una apasionada del Emprendimiento, las experiencias de vida te van llevando por caminos que no nos imaginamos y te van poniendo proyecto y situaciones maravillosas, en la Empresa de Limpieza me orgullece saber que estamos siendo generadores de empleo para 130 familias de Nicaragua de muy escasos recursos.

Con respecto a Colectivo, creo en el talento local, creo y respeto a los Emprendedores , Colectivo huele y sabe a Nicaragua con cada una de las marcas que forman parte de él.



¿Qué ha sido lo más difícil y lo más gratificante de sus actuales proyectos?

Lo más difícil ha sido el miedo, angustia y tener que adaptar la empresa de Limpieza a la pandemia, educar al personal con respecto a todas las medidas de prevención que hay que tener ya que son personas de muy escasos recursos.

Cuando salió el 1er caso en el país, me entro mucha angustia de saber que iba a pasar con Colectivo, tome la decisión de cerrar dos semanas, para pensar con claridad cual era el siguiente paso, porque al final la tienda no vende productos de primera necesidad.



Pasada las dos semanas decido abrir nuevamente y varias de las marcas que son parte de la tienda se adaptaron y comenzaron hacer mascarillas, tomamos medidas para poder ingresar a la tienda, tres marcas deciden irse debido a la poca venta. Vamos viviendo un día a la vez con todo este problema mundial y la parte socio policita que vive mi país.



¿Cuánto le cambió la vida en estos tiempos de Covid-19? ¿Como está sorteando los obstáculos de la pandemia? ¿Se ha tenido que reinventar?

La Vida nos cambio a todos desde que el COVID-19 apareció, sin embargo, creo que unió a muchas familias con el confinamiento (eso es algo positivo) creo que el mundo iba muy rápido, esto ha servido para detenernos un poco y ver donde estamos.

Las ventas en línea es algo que no había promovido tanto en la tienda, porque soy de las que piensa que para comprar algo y mas aun si es loca y hecho a mano, tienes que verlo y sentirlo.

¿Qué piensa de los roles que cumplen las mujeres en Centroamérica y de los espacios alcanzados en nuestras sociedades? ¿Cuánto avanzamos, cuánto falta?

Las mujeres tenemos personalidades que se adaptan a cualquier situación lo que se nos asignen somos capaces, sin embargo, hay puestos que no ganamos lo mismo que un hombre, falta avanzar mas en esa parte (salario) falta mucho respeto de parte de las grandes organizaciones para con nosotras.

¿Por qué decidió emprender, y cuáles son sus retos y grandes lecciones en este camino?

Decido Emprender por que creo en mi país, creo en el talento local, me gusta trabajar con emprendedores y saber que estoy siendo parte de su crecimiento como marca y persona.

Los retos: Quiero hacer crecer Colectivo, ser un referente en la compra local.



¿En cuál etapa se encuentra su emprendimiento? Resultados destacados del negocio.

Estoy en la mejor etapa, ganándome el nombre, tenemos varias empresas que nos buscan por que quieren regalar local a sus colaboradores, somos referencia.



Desde su experiencia ¿Cuáles son los mayores obstáculos para que las mujeres crezcan como microempresarias/emprendedoras? ¿Qué debería cambiar en el sistema para apoyar su crecimiento?

El mayor obstáculo es el acceso al crédito, para poder crecer tienen que creer en ellas, en su producto o servicio, en Nicaragua tenemos que cambiar la percepción que si es local no es bueno, tiene que tener un precio menos por ser hecho en Nicaragua. Y lo mas importante acercase a organizaciones correctas que las lleven de la mano.