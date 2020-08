Fabricante de electrónica Garmin sufre colapso masivo

Por AFP



La compañía dijo este viernes en Twitter que su sitio web y la aplicación Garmin Connect Fitness estaban caídas desde el jueves, en tanto el sitio "flyGarmin" que utiliza la aviación también estaba fuera de servicio.



"Actualmente estamos experimentando una interrupción que afecta a Garmin Connect", tuiteó la firma.



"Estamos trabajando para resolver este problema lo más rápidamente posible y nos disculpamos por este inconveniente", agregó.



Garmin no ofreció explicaciones sobre las causas de los desperfectos, pero analistas de seguridad consideraron que probablemente se trate de un ataque de ransomware, una técnica de extorsión utilizada por los piratas informáticos para exigir una recompensa a cambio de desbloquear la información.



Brent Callow, analista de la empresa de seguridad Emsisoft, dijo no tener informes de primera mano pero que lo ocurrido "ciertamente tiene todas las características de un incidente de ransomware".



"Realmente no hay otro tipo de episodio que pueda causar una interrupción tan generalizada y hacer que una empresa cierre inmediatamente todo, desde sus servicios en línea hasta su línea de producción", agregó Callow.



El sitio web de noticias de seguridad Bleeping Computer informó por su lado que una fuente familiarizada con el incidente indicó que Garmin fue atacado por el ransomware WastedLocker.



Algunos informes vincularon el malware a un grupo cibercriminal ruso conocido como Evil Corp.