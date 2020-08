EEUU ordena inspeccionar 2.000 aviones Boeing fuera de servicio por pandemia

Por AFP



La directiva de aeronavegabilidad de la FAA afecta a los modelos Boeing 737 NG y Classic, para buscar en las válvulas de aire indicios de corrosión que podría provocar fallas en el motor, detalló un portavoz de la agencia.



En particular, el pedido se enfoca en los aviones que no han volado por siete o más días, ante restricciones por la pandemia. Si se encuentra corrosión, la válvula debe ser reemplazada antes del regreso del avión al servicio, dijo la agencia.



La medida fue motivada por cuatro informes recientes de paradas de un motor debido a que las válvulas se atascaron.



"La corrosión de estas válvulas en ambos motores podría resultar en una pérdida de potencia de dos motores, sin la capacidad de reiniciar", advirtió la FAA.



"Esta condición, de no abordarse, podría provocar (...) un aterrizaje forzoso fuera de un aeropuerto".



El fabricante estadounidense también había aconsejado a las aerolíneas que tienen estos aviones que inspeccionaran las válvulas de control de aire citando un "exceso de precaución", porque los aparatos podrían ser "más sensibles a la corrosión" al estar "estacionados en tierra o utilizados con menos frecuencia", ante una menor demanda debido a la crisis sanitaria.



"Boeing está proporcionando inspecciones e información sobre los reemplazos a los propietarios de flotas si encuentran un problema".



El Boeing 737 NG es el avión predecesor inmediato del Boeing 737 MAX, que ha estado en tierra desde marzo de 2019 después de dos accidentes fatales.



El martes, la FAA dijo que emitiría una directiva de aeronavegabilidad propuesta para el MAX, que pondría al avión más cerca de regresar a los cielos. Pero la agencia dijo que aún restaban varios pasos antes de que ese modelo reciba autorización para volar nuevamente.