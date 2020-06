NBA confirma conversaciones para reanudar juegos en Disney World a fines de julio

Por AFP



La NBA junto al sindicato de jugadores "está participando en conversaciones exploratorias con The Walt Disney Company sobre el reinicio de la temporada 2019-20 de la NBA a finales de julio en el Complejo Deportivo ESPN Wide World of Sports de Disney en Florida como sede de un campus de la NBA para partidos, prácticas y alojamiento", dijo el vocero de la NBA Mike Bass en un breve texto difundido por ESPN.



Bass agregó que la prioridad de la Liga "sigue siendo la salud y la seguridad de todos los involucrados" y señaló que siguen "trabajando con expertos en salud pública y funcionarios del gobierno en un conjunto integral de directrices para asegurar que se establezcan los protocolos médicos y las protecciones adecuadas".



Medios estadounidenses habían reportado en los últimos días que Disney World se perfilaba como la sede favorita para hospedar un posible retorno de la NBA en medio de la pandemia de coronavirus.



La temporada regular de la NBA está suspendida desde el 12 de marzo, cuando restaban por disputarse 259 partidos más los playoffs. En su intento de concluir la campaña y coronar a un campeón, la NBA planea concentrar a los equipos en un mismo espacio, evitando así que los jugadores tengan que hacer continuos viajes, resguardándoles lo máximo posible del virus y sometiéndoles a tests de coronavirus regularmente.



El complejo deportivo de Disney World cuenta con tres canchas y amplios alojamientos hoteleros.



Por el momento, la NBA no ha confirmado oficialmente si se reanudará la temporada ni ha ofrecido ningún calendario. El comisionado, Adam Silver, dijo el 12 de mayo que se tomaría entre dos y cuatro semanas para hacer este anuncio.