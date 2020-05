EEUU aprueba antiviral remdesivir para tratamiento de la COVID-19

Por AFP



El uso de este antiviral fabricado por el laboratorio estadounidense Gilead Sciences fue aprobado luego de que un importante ensayo clínico mostrara que acorta el tiempo de recuperación en algunos pacientes con el nuevo coronavirus. Fue la primera vez que un medicamento demostró un beneficio contra la enfermedad.



"Es realmente una situación muy prometedora", dijo Trump en la Casa Blanca, junto al presidente ejecutivo de Gilead, Daniel O'Day.



"Nos sentimos honrados con este primer paso para pacientes hospitalizados", dijo O'Day, y agregó: "Queremos asegurarnos de que nada se interponga en el camino para que estos pacientes reciban el medicamento".



La compañía anunció previamente que donaría alrededor de 1,5 millones de dosis.



Esto equivale a aproximadamente 140.000 tratamientos, basados en una duración de 10 días.



El remdesivir, que se administra mediante una inyección, ya estaba disponible para algunos pacientes que se inscribieron en ensayos clínicos, o que lo recibieron al margen de esas pruebas en la llamada modalidad de "uso compasivo".



La aprobación permite que se distribuya mucho más ampliamente y se use tanto en adultos como en niños hospitalizados que estén graves.



La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que dio luz verde a este uso de emergencia, define el estado de gravedad con bajos niveles de oxígeno en la sangre, lo que hace necesario recibir terapia de oxígeno o estar conectado a un respirador.



El Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (NIAID) reveló el miércoles los resultados alentadores de un ensayo clínico que involucró a más de 1.000 personas.



Descubrió que los pacientes hospitalizados con COVID-19 con dificultad respiratoria mejoraron más rápido que los que recibieron un placebo. Específicamente, los pacientes que tomaron el medicamento tuvieron un tiempo de recuperación 31% más rápido.



"Aunque los resultados fueron claramente positivos desde un punto de vista estadísticamente significativo, fueron modestos", dijo sin embargo el jueves Anthony Fauci, un científico que dirige el NIAID y uno de los principales asesores de Trump en esta pandemia.



Pero si bien no se considera una cura milagrosa, el ensayo de remdesivir podría allanar el camino para mejores tratamientos, según Fauci.



El remdesivir se incorpora al genoma del virus, provocando un cortocircuito en su proceso de replicación.



Primero se desarrolló para tratar el ébola, una fiebre hemorrágica viral, pero no aumentó las tasas de supervivencia como otros medicamentos.