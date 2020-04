Lovemarks 2020: Pasos para crear marketing de experiencias personalizadas

Por estrategiaynegocios.net



Las marcas centroamericanas están dando pasos significativos en el marketing de experiencias. Considero que pueden ir a más, sobre todo para conectar con los más jóvenes que buscan experiencias más disruptivas.

Así afirma la directora de digital de LLYC Panamá. "Con experiencias personalizadas e innovadoras podemos generar emociones, satisfacer los gustos de las personas. Eso de la mano de usar data que nos permite conectar con ellos. Conociendo a nuestras audiencias, más emociones podremos generar y dejar en la retina un producto o marca que queremos posicionar", dijo a E&N.

¿Cómo lograrlo en la era del Big Data?

Venutolo dijo que la inteligencia artificial apoya la ejecución de campañas digitales con la segmentación de un ad de acuerdo a los intereses del usuario al que se quiere llegar o la curación de contenido que ya se amolda al usuario.

"Las marcas utilizan los datos para conocer la tonalidad del sentimiento hacia sus productos y entender cuáles son los terrenos de conversación a los que se puede entrar para identificar oportunidades y crear un lazo más duradero con clientes y prospects".



Conectar con clientes vía digital

"Los resultados los podemos medir con el engagement, interacciones o que cuántas veces el hashtag que creamos ha sido utilizado. Aunque, la mejor manera de medir el éxito es cuando los usuarios se apropian del mensaje que hemos transmitido y lo replican a sus amigos y familiares. Muchas veces las grandes campañas son las que los propios usuarios las sienten suyas también", apuntó la experta.



Las mejores estrategias digitales de las marcas impulsan los contenidos con un look & feel más orgánico, "como lo son los Instagram Lives/TV y, por qué no, Tik Tok. En los últimos días, hemos visto cómo las personas disfrutan conciertos en casa, clases, tutoriales y conferencias virtuales2, dijo. "Nos estamos adaptando más al mundo digital y estamos re-descubriendo las posibilidades con las plataformas. Para mí, una de las claves para manejar las redes sociales es contemplar contenidos que además de aportar valor a las marcas o sus productos, se sientan de utilidad o cree una experiencia para el usuario", apuntó.



Para eso, hay que delimitar a quién quiere una marca llegarle y así elegir las redes sociales más adecuadas para mi estrategia, "ya que cada una tiene un estilo y un target específico que se puede maximizar".



Influencers y microinfluencers



Para las marcas son relevantes los que comparten constantemente sus experiencias y recomendaciones a través de contenidos de calidad. "Con el gran alcance que tienen las redes a nivel mundial, ellos seguirán acaparando un mayor espacio en nuestra vida diaria y en la mente de las marcas que los ven a ellos como grandes aliados".



¿Cómo pueden las Lovemarks fidelizar a los consumidores que aman sus marcas?

"Hay algo que me gusta decir: hay que pasar del storytelling al storydoing. Las acciones potentes son las que ayudan a las historias a construir historias genuinas e inolvidables. Los consumidores valoran esos contenidos que son más reales porque conectan con esos valores y el sentido de identidad o cultural de una comunidad o país".



Las marcas deben tener una escucha activa de las redes sociales para saber hacia dónde se dirige la conversación en su sector y cómo se comunican las nuevas generaciones. Hay que estar abiertos a nuevas formas de comunicarnos y a innovar.