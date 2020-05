Honduras, el país de Centroamérica con la cantidad más baja de pruebas covid-19

Por La Prensa de Honduras

Los epidemiólogos les han insistido hasta la saciedad a las autoridades de la Secretaría de Salud que realicen la cantidad de pruebas de detección de covid-19 que sean posibles para controlar de manera rápida la transmisión comunitaria del virus, como lo ha hecho eficientemente Corea del Sur, pero después de 40 días, la situación es la misma.

Puede leer: El Salvador y Honduras recibirán US$20 M del Banco Mundial por covid-19

Honduras es el país de la región del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) que menos test ha realizado en la población (entre el 10 de marzo y 24 de abril) y, de esta manera, el Gobierno enfrenta a ciegas y con debilidad, por carecer de información epidemiológica objetiva, la expansión del virus que está golpeando mortalmente a la costa norte.

Numéricamente, Honduras hace más pruebas que Belice, 2,707 contra 816; sin embargo, en términos relativos, el país vecino, que tiene tan solo 383,071 habitantes, le ha practicado test al 0.2% de su población, porcentaje superior al 0.03% nacional.

En la medida que han transcurrido los días, los números están demostrando que los gobiernos de El Salvador y Costa Rica han actuado con mayor velocidad y diligencia en un intento de salvaguardar la salud de sus ciudadanos. Esos dos países en menos de seis semanas han realizado 15.385 y 12.073 pruebas, respectivamente.

El Gobierno de Honduras, por no practicar pruebas, no tiene en su poder información cuantitativa con base científica que le permita desarrollar una estrategia efectiva, y tampoco es transparente al momento de ofrecer a los ciudadanos información que permita a expertos formular propuestas.

Para conocer las causas de la alta incidencia de covid-19 en el departamento de Cortés, Diario LA PRENSA le solicitó al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) la cantidad de pruebas aplicadas a los habitantes de las ciudades más pobladas del país, San Pedro Sula y Tegucigalpa, pero el portavoz de esa institución, Francis Contreras, explicó que esta información solo la brinda la Secretaría de Salud.

“Yo recibo la actualización de pruebas hechas y casos positivos del día, sin duda que la Secretaría de Salud cuenta con más detalles. Ellos se lo podrían proporcionar de manera directa y expedita”, dijo Contreras, la única persona autorizada para ofrecer información de covid-19 en el país.

Roberto Cosenza, subsecretario de Salud, y Dina Castro, jefa del Laboratorio Nacional de Virología, no respondieron a la solicitud de información presentada por Diario LA PRENSA sobre la cantidad de pruebas que han realizado en Cortés y Francisco Morazán.

Para Dany Guerrero, doctor en matemáticas y profesor de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (Upnfm), el hecho de que la Secretaría de Salud no realice más pruebas “crea incertidumbre e incapacita al mismo Gobierno” para desarrollar un plan de acción que frene la propagación.

“Entre más información tenemos, podemos tener modelos matemáticos científicos y de mayor certeza. Yo tengo más confianza en la información de Costa Rica, que ha hecho seis veces más pruebas que Honduras, que la información de aquí”, dijo Guerrero, quien espera realizar un análisis “sobre lo que está ocurriendo en Cortés”.

Mientras los países de la región multiplican el número de pruebas, el Gobierno de Honduras está empantanando decidiendo sobre los tipos de pruebas rápidas que realizará en los próximos días y si incluirá a la mayoría de laboratorios privados del país dentro de la estrategia.

Marco Moncada, presidente del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras, le informó a Diario LA PRENSA que la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) está analizando un lote de marcas de pruebas presentadas por casas comerciales para “validar las que van a usar”.

“Honduras aumentará el número de pruebas en las próximas semanas. Unos 500 microbiólogos, que están desempleados, y egresados de la universidad, que aún no tienen título, se sumarán a esto. Ha habido retrasos por muchos factores. La Secretaría de Salud quiere dar una respuesta inmediata, pero no ha podido; por ejemplo, Estados Unidos está acaparando los reactivos que utilizamos para las pruebas PCR y no están disponibles en el mercado, ese es un problema para cualquier país”, dijo.

Los microbiólogos, explicó Moncada, trabajarán en laboratorios privados y operarán 8 de los 11 equipos GeneXpert utilizados por la Secretaría de Salud para realizar exámenes a pacientes con tuberculosis.

“Estos equipos hacen pruebas PCR. Haríamos 80 pruebas diarias, 4 por hora, en diferentes partes del país. Esto evitará que las muestras viajen a Tegucigalpa y no perdamos tiempo esperando los resultados. Solo deben modificar el software a este equipo para hacer la pruebas PCR de COVID-19”, dijo.

El equipo que posee la Secretaría de Salud ha sido creado por la compañía estadounidense Cepheid, fabricante de la tecnología GeneXpert, especializada en el diagnóstico de tuberculosis, y ha desarrollado pruebas moleculares automatizadas para detectar SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, en menos de 45 minutos.