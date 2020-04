Vida en streaming durante la cuarentena

Por Daniel Zueras

Aquí van algunos consejos para no aburrirse en exceso en estos días de encierro por el covid-19.

Al menos nos ha pillado en una sociedad totalmente conectada, por lo que es más sencillo que nunca entretenerse, más allá de los métodos tradicionales: hablar con la familia, leer un buen libro, jugar juegos de mesa, y esperar un nuevo baby boom de aquí a nueve meses. Lo primero que se nos viene a la cabeza, tras las opciones offline, es pegarse a Netflix y disfrutar de su catálogo de series y películas, o a otras opciones como HBO, o Amazon Prime.

No sabemos si va a ser necesario el llamado que ha hecho la Unión Europea a sus ciudadanos, a través del comisario europeo Thierry Breton, quien lanzó por Twitter un mensaje llamando a bajar la calidad de las conexiones de Netflix para ver películas y ojalá no usar calidad HD, para no colapsar la red. Y la plataforma recogió el guante y anunció que bajaría las tasas de bits en sus transmisiones.

Pero hay mucho más que ver. La plataforma rtve. es (de la cadena pública española) cuenta con un variado catálogo de series de producción propia, así como de destacadas películas.

Si es aficionado al teatro, no deje de visitar la Teatroteca (teatroteca.teatro.es), donde el Centro de Documentación Teatral de España ha puesto a disposición de todo el mundo un total de 1.500 obras de teatro en streaming, que incluyen representaciones del Siglo de Oro español, teatro isabelino inglés, comedias, teatro contemporáneo, etc. Para acceder a ellas solo tiene que crear una cuenta de aficionado y pedir prestada una obra a la vez.

En Centroamérica, el costarricense Teatro Espressivo anunció en marzo que ofrecerá en línea una función semanal, a través de sus plataformas virtuales. Los aficionados a ver deportes nos hemos encontrado huérfanos de repente. Siempre, siempre, siempre, hemos visto una bola en la televisión, unos carros compitiendo a toda velocidad… En fin, lo que sea.

Para combatir el síndrome de abstinencia (solo para aficionados al fútbol) está Footballia.net, en la que se pueden ver de manera gratuita partidos históricos de las principales competiciones nacionales, internacionales, mundiales… ¿Le apetece ver la final de la Recopa de Europa de 1995 entre el Real Zaragoza de España y el Arsenal de Inglaterra? Pues ahí está a su disposición, entre miles y miles de partidos.

Si ya lo suyo es de síndrome de abstinencia duro, puede probar a buscar en la jungla de Internet partidos de la segunda división de baloncesto de Japón, que ya ha reanudado la competición…

Otra opción para entretenerse son los podcast, ya sabe, el formato radiofónico de toda la vida en versión 2.0, descargable, y con una oferta más que amplia y suficiente, para los más variados gustos.

Los podcast se pueden escuchar online, o descargarlos, en múltiples plataformas. ¿Las más conocidas? La omnipresente Spotify, y para temas en español pruebe con Ivoox. Si le gusta el cine puede darle una oportunidad a ‘Todopoderosos’, para temas variados en cultura tiene ‘Aquí hay dragones’, dos podcast españoles con los mismos cuatro protagonistas y que son la debilidad de quien suscribe; pero tiene donde elegir: desde temática generalista deportiva, humor, esoterismo, historia, a lo más particular que usted pueda pensar.

En estos sus hijos seguro que le llevan ventaja: los juegos online. Los hay de todos tipos, edades y colores. Puede que ahora se haya decidido a jugar una partida en línea de Fortnite, o de Call of Duty con sus vecinos, o con sus compañeros de oficina. Igual, puede descargar en su teléfono algunos juegos menos competitivos. Dese una vueltecita por el Play Store, o el App Store.

Una opción comunitaria es tomarse unas tapas (platillos) con familia y amigos, a través de videoconferencia, para lo que existen diferentes aplicaciones (que no todo es teletrabajo): Zoom, Skype, Google Hangouts, por citar algunas de las más reconocidas.

Seguro que retomará amistades congeladas hace años, tomando un vino o una cerveza, junto a un plato de quesos con jamón serrano, frente a la cámara.

¿Lo considera muy frío? Pruebe y verá. No nos olvidemos de Youtube, no solo centro de entretenimiento, sino página infinita de tutoriales. ¿Siempre ha deseado aprender a hacer cocteles? Es su hora, así los puede degustar online con sus amigos, y después, cuando esto termine, les invita para que prueben sus habilidades recién adquiridas.

Ah, y no se olvide de revisar los memes, que el coronavirus ha aguzado el ingenio y, como vía de escape a esta situación se han tornado más divertidos que nunca.