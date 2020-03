Avianca cerró 2019 con pérdidas por US$894 millones

Por estrategiaynegocios.net



2019 fue retador y complejo que implicó cambios de liderazgo en la administración de Avianca. Vivió un extenso reperfilamiento financiero y el diseño de un nuevo plan estratégico que le ha permitido migrar a un modelo de competitividad y rentabilidad. Hoy por la mañana, la compañía presentó sus resultados financieros del cuarto trimestre y el consolidado de 2019, de manera ajustada, teniendo en cuenta los gastos extraordinarios como consecuencia de la ejecución del plan Avianca 2021.



Los resultados finales se vieron impactados en gran parte por gastos como los costos de la venta de 24 aviones, el asesoramiento en las diferentes transacciones, así como otros cargos que implicaron una pérdida neta de US$894 millones. Es importante tener en cuenta que estos costos no se repiten y no necesariamente implican salida de caja. De hecho, excluyendo los cargos correspondientes a la transformación, los resultados del cuarto trimestre evidencian una mejora sólida gracias al comienzo de la implementación del nuevo plan.



Anko van der Werff, Presidente Ejecutivo y CEO, comentó: “Estos meses han sido muy exigentes y desafiantes, pero nos permitieron confirmar que era indispensable darle un giro a nuestra estrategia de negocio. También reafirmamos que tenemos aliados, proveedores y clientes que confían en nuestra compañía y gracias a ellos tuvimos un cierre de año con noticias positivas las cuales permiten que hoy tengamos certeza sobre el futuro de Avianca. Los resultados que hoy presentamos son los esperados, ahora es tiempo de pasar la página y de enfocarnos en obtener mejor rentabilidad, prestar cada vez mejor servicio y cuidar a nuestro talento”.



Adrian Neuhauser CFO de Avianca Holdings, afirmó: “El 2019 fue un año muy difícil, tuvimos que incurrir en costos extraordinarios conocidos como one-time events, necesarios para avanzar con el plan de transformación, tales como la venta de flota y su evidente impacto en los resultados, así como gastos asociados al proceso de transformación. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que concluyó positivamente el reperfilamiento financiero, el intercambio de bonos, negociamos mejores condiciones en las obligaciones financieras e incluso obtuvimos financiamiento adicional. Todo esto permite que en 2020 y 2021 nos enfoquemos en fortalecer la posición financiera de Avianca y su caja para darle mejores resultados a nuestros accionistas”.

Resultados cuarto trimestre de 2019

Indicadores clave:

- La aerolínea transportó 7.4 millones de pasajeros en el cuarto trimestre. Los países con mayor tráfico fueron Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Perú y Ecuador. El factor de ocupación total estuvo en 80.1%

- El costo ajustado por silla disponible por kilómetro volado (CASK-ex fuel) se contrajo en 2,8% para el cuarto trimestre de 2019, de allí que el costo unitario ajustado, excluyendo combustible, para eventos únicos llegó a 5,9 Centavos, lo que representa el menor costo unitario desde 2013.

- La Utilidad Operacional ajustada del trimestre se ubicó en US$98.5 millones, alcanzando un margen (EBIT) ajustado de 8.4%, es decir, un aumento de 23 puntos básicos con relación con el año anterior.

Los ingresos operacionales ajustados totales se contrajeron -9,5%, lo que se explica con la reducción de la capacidad desplegada y la contracción de la tarifa media, debido a un ambiente macroeconómico lento en la región y la debilidad en las monedas locales.

Los gastos operacionales ajustados bajaron 9,7%, debido a la aplicación de estrategias de rentabilidad y simplificación de procesos.

La capacidad, medida en ASK disminuyó un 6,9% para el cuarto trimestre de este año. Para 2020 se estima que la capacidad siga disminuyendo, en línea con la estrategia de simplificación de flota y ajustes de red que la aerolínea ha planteado.

Principales logros

- Cierre exitoso de intercambio de bonos: En noviembre se hizo el cierre exitoso de la oferta de canje de bonos de Avianca con una robusta participación de más del 88,1%, extendiendo el vencimiento hasta mayo de 2023.

- Financiamiento por US$375 millones: Se logró el financiamiento de US$250 millones de parte de United Airlines y Kingsland Holdings, así como US$125 millones de otros inversionistas.

- Acuerdos de negociación de flota: Se cerraron acuerdos con fabricantes de aviones, logrando reducir los compromisos de 108 a 88 aviones.



Resultados consolidados 2019:

Indicadores clave:



- La aerolínea transportó 30.5 millones de pasajeros en el 2019 lo que significa que mantuvo el número de pasajeros transportados año contra año incluso con los ajustes de flota y red. El factor de ocupación total estuvo en 81,5%

- El costo ajustado por silla disponible por kilómetro volado (CASK-ex fuel), se contrajo en 4,0% por lo que el costo unitario ajustado, excluyendo combustible, para eventos únicos llegó a 6 Centavos, acorde con todas las iniciativas desarrolladas por la compañía.

- La Utilidad Operacional ajustada del año se ubicó en USD181 millones, alcanzando un margen (EBIT) ajustado de 4,0%.

- Los ingresos operacionales ajustados totales se contrajeron 5,1%, lo que se explica con la reducción de capacidad desplegada y la contracción de la tarifa media, que se dio debido a un ambiente macroeconómico lento en la región, sumado a la debilidad de las monedas locales durante todo el año.

- Los gastos operacionales bajaron 1,9%, debido a la aplicación de estrategias de rentabilidad y simplificación de procesos.

- La capacidad, medida en ASK incrementó un 1,8% en este año.

Logros destacados

- Eliminación de calificación “riesgo de negocio en marcha”: La estrategia de negocio permitió que US$2.600 millones de deuda fueran reclasificados desde el corto al largo plazo, por lo que la auditora KPMG eliminó esta calificación.

- Simplificación y venta de flota: Se logró la venta de 10 Airbus A318 y cuatro A320 por efectivo neto de USD 100 millones, así como de 10 aviones Embraer E190 vendidos en enero de 2020.

- Rediseño de red: El año cerró con la operación de más de 130 rutas en 75 destinos y 26 países, y se avanzó significativamente en el diseño de una nueva malla con el objetivo de fortalecer la conectividad y enfocarse en las rutas de mejor desempeño.

- Branded fares: Se llevó a cabo el lanzamiento del modelo tarifario ‘Vuela a tu medida’ en los mercados domésticos de Ecuador y Colombia, el cual brinda una oferta personalizada para cada tipo de viajero. Este modelo ya se implementó en vuelos desde y hacia Europa y se seguirá expandiendo en mercados internacionales durante 2020.

- Mejora indicadores operacionales: El porcentaje de cumplimiento de itinerarios se ubicó en 98,7% y en el manejo de equipajes se logró reducir el porcentaje de irregularidades, lo que hizo que la satisfacción de los clientes mejorara 6 puntos, gracias a la implementación de planes centrados en el pasajero. En puntualidad se cerró el año con una mejora de cinco puntos porcentuales adicionales respecto al año anterior.

Premio APEX 2020: Avianca fue galardona con el premio APEX 2020 como la “Mejor aerolínea de Suramérica y una de las únicas aerolíneas con 5 estrellas en el mundo.



Para el 2020 el modelo de rentabilidad continúa como centro de la estrategia y se enfocará en cuatro pilares: cliente, fortalecimiento financiero, excelencia operacional y gente Avianca.



Cliente: El 2020 será el año del rediseño y fortalecimiento de producto y de la experiencia, principalmente la red de rutas, la implementación del modelo tarifario “Vuela a tu Medida”, la estrategia de densificación y los ajustes en el programa de lealtad que buscan premiar a los viajeros más fieles de la aerolínea.

Fortalecimiento financiero: El fortalecimiento de márgenes operativos, inversiones de capital disciplinadas y mejora en la posición de caja son prioridades para alcanzar niveles de apalancamiento adecuados. Así mismo, se seguirá trabajando en la reducción de deuda con proyectos como la simplificación de flota.

Excelencia Operacional: El proyecto clave es la optimización de los hubs de Bogotá y San Salvador, la activación de un plan de simplificación de flota para lograr mayores eficiencias, el mejoramiento continuo de los indicadores de puntualidad de los vuelos y el manejo de equipajes y de eventos fuera del control de la aerolínea.

Gente Avianca: los más de 20.000 empleados son el cuarto pilar, con foco en fortalecer la cultura corporativa, evolucionar hacia una mentalidad centrada en las mejores prácticas y transformar grupos de colegas en un solo equipo es clave para el cumplimiento del plan.