Louis Vuitton venderá el segundo diamante más grande sobre la Tierra

Por Milenio



El segundo diamante más grande de la Tierra será cortado, pulido y convertido en una colección de fina joyería de Louis Vuitton, luego de que Lucara Diamond Corp, compañía que encontró el diamante de 1.758 quilates, llegara a un acuerdo con la maison y con el fabricante de diamantes de Amberes HB Company.



A pesar de haber llegado a un acuerdo, no se sabe qué precio tendrán las piezas de joyería que saldrán del diamante (al que llamaron Sewelo, que significa hallazgo raro en Tswana, un idioma que se habla en Botswana, África, que fue donde fue encontrado) pues en un principio, Lucara declaró que éste no era apto para producir las mejores gemas de joyería.



Sewelo tiene aproximadamente el tamaño de un pelota de tenis, informaron medios estadunidenses, y Lucara poseerá el 50% de las ganancias de las joyas.



El diamante que posee el puesto del más grande, es el Cullinan de 3.106 quilates fue encontrado en 1905 en Pretoria en Sudáfrica. Fue cortado en varias gemas, y las más grandes Gran Star of Africa y Lesser Star of Africa, son propiedad de la Corona Británica.



Louis Vuitton puso los ojos en la joyería fina desde que abrió su tienda en la Place Vendome de París, lugar donde se encuentran ubicadas las más prestigiosas joyerías. Más adelante, la maison ficho a la aclamada diseñadora de alhajas Francesca Amfitheatrof y el año pasado adquirió Tiffany's.