Telefónica busca opciones en Latinoamérica

Por Bloomberg



Telefónica SA ha seleccionado a Morgan Stanley para que lidere un análisis de sus operaciones en Latinoamérica, según una persona familiarizada con el asunto.



El banco de inversión estadounidense estudiará opciones que incluyen posibles asociaciones y ventas de activos para los negocios del operador español en la región, excluyendo Brasil, dijo la persona, que pidió que no se revelara su identidad porque la decisión no es pública.



Telefónica dijo en noviembre que llevaría a cabo un “spin-off operativo” de los activos. Las operaciones se agruparán en una nueva compañía con su propia estructura, estrategia y objetivos. El objetivo final de Telefónica es reducir la exposición a la volatilidad de los mercados latinoamericanos, un cambio para una compañía que pasó treinta años enfocándose en la región como motor de crecimiento.



Una salida a bolsa es una de las opciones que se están considerando para el nuevo negocio, según dijeron personas familiarizadas con los planes el mes pasado.



Las medidas son parte de los esfuerzos del presidente José María Álvarez-Pallete para reanimar la lánguida cotización de la compañía. Las acciones de Telefónica fueron las de peor rendimiento del índice Euro Stoxx 600 de telecomunicaciones durante el último año así como en la última década.



Una portavoz de Telefónica rehusó hacer comentarios. Un representante de Morgan Stanley no estaba disponible de inmediato para realizar comentarios.