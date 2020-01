EEUU dice que Soleimani planeaba ataques 'inminentes'

Por EUROPA PRESS



El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha afirmado que Washington "no sabía con precisión cuándo y dónde" planeaba ataques el general iraní Qasem Soleimani, muerto la semana pasada en un bombardeo en Irak, si bien ha recalcado que eran "inminentes"



"No sabíamos con precisión cuándo y no sabíamos con precisión dónde, pero era real", ha dicho, en una entrevista a la cadena de televisión Fox News. "Era una oportunidad real y había una necesidad real", ha sostenido.



Así, ha recalcado que Soleimani, jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, planeaba "una serie de ataques inminentes", sin dar más detalles. "Tomamos la decisión correcta. El presidente (Donald Trump) tomó la decisión correcta", ha apuntado.



Pompeo se ha pronunciado además sobre las recientes palabras de Trump en las que acusó a Soleimani de planear "hacer estallar" la Embajada estadounidense y ha recordado el asalto ejecutado días antes por milicianos de Kataib Hezbolá contra las instalaciones.



"No hay duda de que Soleimani tenía intención de actuar no sólo contra nuestras fuerzas y diplomáticos en Irak, sino en otros países de la región y el mundo", ha manifestado el secretario de Estado.



Soleimani murió junto al 'número dos' de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) --una coalición de milicias progubernamentales iraquíes apoyadas por Teherán--, Abú Mahdi al Muhandis, y varios milicianos iraquíes, tras lo que Irán prometió que se vengaría por el ataque.



En respuesta a la muerte de Soleimani, Irán atacó el miércoles con misiles dos bases militares situadas en Irak en las que se encuentran desplegados soldados estadounidenses, en lo que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, describió como "una bofetada" a Washington.



Trump aseguró horas después que los ataques se han saldado sin bajas, si bien un responsable de la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que en los mismos han muerto al menos a 80 militares estadounidenses.