Empresa implementa jornada laboral de 4 días para unir el vínculo familiar de sus empleados

Por La Información



Cada viernes Guillermo Del Pino se va a dedicar a su hijo pequeño, hacer deporte, proyectos personales o, en definitiva, a lo que él quiera. Es el CEO de la empresa Software Delsol, la primera de España en reducir los días de trabajo semanales a cuatro. Como él, el 100% de los empleados de la compañía gozan, desde el 1 de enero, de un día más de descanso a la semana. "Uno, cuando busca trabajo, quiere hacer lo que le gusta, cobrar bien y, si puede ser, no pasarse la vida en la oficina". Del Pino, entre risas, reconoce que hacía tiempo que "había cachondeo" con lo de "no venir a trabajar los viernes", pero que cuando llegó la noticia, fue una verdadera sorpresa.



Aunque los 181 trabajadores de la empresa han sumado una jornada a sus días de descanso, no todos libran los viernes. Aquellos que cumplen una labor de cara al público y cuyas funciones son necesarias todos los días excepto el sábado y el domingo,"trabajan en bloques de cuatro días continuados, rotando de lunes a viernes y manteniendo un día libre más a la semana", tal y como confirma la empresa. En términos totales, de las 40 horas anteriores, los empleados de la compañía de Jaén han pasado a trabajar 36 horas en horario de invierno y 28 en horario de verano. Los sueldos, por su parte, se incrementaron un 3% durante el año pasado.



"La idea no surgió de la nada". Un poco abrumado por la cantidad de currículums que sus compañeras de recursos humanos están recibiendo durante las últimas horas, Juan Antonio Mallenco, responsable de comunicación, recuerda cómo la idea de rebajar los días laborales sobrevolaba la empresa desde hacía tiempo. "Antes estábamos ubicados en el centro de Jaén y cuando empezamos a crecer nos mudamos a este polígono industrial de Geolit, el Parque Científico y Tecnológico de Mengíbar. Aquí tenemos zonas de descanso, de ocio, gimnasio, pista de pádel, jardines... Tenemos muy claro que un trabajador contento, va a ser beneficioso para la productividad".



"Aquí te lo ponen muy difícil para irte", bromea Del Pino, el CEO de la empresa de desarrollo y mantenimiento de software. "Cuando vuelves a trabajar después de tres días de fiesta, vienes de otra manera, con las pilas cargadas: es como tener 'puente' cada semana". Los empleados creen que la medida es un acierto. Coinciden con la directiva en que un modelo laboral de cuatro días es factible si se trabaja al máximo siempre; mientras que con el modelo tradicional, hay demasiados momentos de cansancio.

Trabajar una hora más y 25 contratos

Como cabría esperar, librar un día extra a la semana no sale gratis. Por algún lado hay que compensarlo si se pretende que la productividad no se vea afectada. "No es que no queramos que se vea afectada, nuestra intención es mejorarla. Ya hay ejemplos en algunas compañías de Europa y del mundo". Mallenco añade que Fulgencio Meseguer, propietario de la empresa, siempre ha buscado formas de conciliar la vida laboral de sus asalariados con el trabajo, pero sin olvidar que el cliente no puede salir perjudicado.



Para ello, los empleados de la empresa han empezado a trabajar una hora más al día. En lugar de ocho, tal y como explica Mallenco, ahora trabajan nueve. Además, durante el 2019, la empresa ha contratado a 25 personas para afrontar el reto sin que se vea comprometida la calidad de su servicio. Desde la empresa no tienen ningún reparo a la hora de explicar su innovador modelo. Aseguran que es bueno para "la conciliación, para crear empleo y para rebajar las emisiones de gases que dañan el medio ambiente".



Ante la pregunta del millón: "¿Creen que esta es una medida que se podría aplicar en todas las empresas?" Desde la compañía responden sin tapujos: "Por eso lo contamos". Están seguros de que, en muchos ámbitos, se podría plantear seriamente aplicar el modelo de los cuatro días. Además, si se decidiera llevar a cabo un cambio global, el resto de empresas no tendrían el problema de ser unos 'bichos raros'. "Nosotros, el principal inconveniente con el que nos encontramos es ese. Que llevamos un ritmo distinto que el resto".



Software valorado en 9,4 millones de euros entre olivares

Con 27 años de existencia, Software Delsol facturó el año pasado 9,4 millones de euros y presta servicios de desarrollo y mantenimiento de software a 53.000 pequeñas y medianas empresas en España. El polígono industrial en el que se encuentra está totalmente rodeado de olivares y a 20 minutos en coche del centro de Jaén.



La mejora en la productividad es, todavía, una incógnita. No hace ni una semana que se puso en marcha la medida y los efectos, aunque se espera que sean positivos, son todavía inciertos. Es posible que en Jaén se haya dado un paso de gigante en cuanto a la conciliación laboral, aunque serán los números los que en última instancia les den la razón o se la arrebaten.