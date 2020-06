María Ríos, la migrante emprendedora que conquista a EEUU con la industria de desperdicios

Por Gabriela Melara/José Barrera - estrategiaynegocios.net

“Haces que la basura sea glamurosa”, le dijo Warren Buffett en septiembre de 2013. Ese año, María Ríos fue nombrada como la Mujer Emprendedora Más Poderosa de América por la revista Fortune. Es propietaria de la primera compañía de eliminación de residuos de origen hispano en Estados Unidos.

María Ríos es salvadoreña y emigró del país en la década de los 80 cuando tenía 13 años. Desde ese momento tuvo que adaptarse a una nueva cultura, una nueva nación (Estados Unidos) y empezar de cero sus ambiciones. Incluso, recuerda, sufrió de bullying porque no conocía el idioma. "Me acuerdo que cuando iba a la escuela se burlaban de mi acento. Lloraba mucho, pero mi mamá me decía: '¿Miras el cielo? Ese es el límite. Esto no te va a bajar a tí para nada. Esto te va a ser más fuerte", apuntó la originaria de Santa Rosa de Lima, en La Unión, El Salvador. Estudió administración de empresas en la Universidad de Houston, luego se especializó en finanzas.

Considerada como una de las mujeres más poderosas de la revista Fortune, Ríos recuerda que desde pequeña tuvo como objetivo crear una empresa y todo lo que hacía era para perseguir su sueño. "Yo no estaba pendiente de cómo vestía y esas cosas, yo estaba enfocada en estudiar", recordó en una entrevista con Estrategia & Negocios. "En el último año, en la universidad, nos piden un plan de negocios como claves. Mi plan de negocios lo hice en reciclaje, bien detallado, con todo lo que requiere para un negocio. Bien hecho. Yo tenía la idea que quería hacer ese negocio. Miré la gran oportunidad que tiene eso: la basura, el reciclaje. Hoy estoy en basura sólida, reciclaje. ¿Qué tal si me voy a derivados? Derivados, desechos…”. En 2014, Goldman Sachs reconoció a la Sra. Rios como una de sus 100 Emprendedoras de mayor empuje empresarial.

Nation Waste es la punta del iceberg de su emprendimiento que ahora ya tiene cinco divisiones enfocadas en recolección de desechos sólidos a nivel industrial y comercial, una más de reciclaje y de baños portátiles. La historia del negocio arrancó en 1999, con un capital inicial de US$250.000. En poco tiempo recaudó US$1 millón. “Todo lo que tiene que ver con la empresa de recolección de basura y reciclaje es muy apegada a la demanda. Requiere de mucho capital”. Todos estos servicios apoyan a pequeños negocios, medianos y grandes empresas de Estados Unidos. La quinta división está enfocada en la seguridad industrial, la cual ha combinada con Inteligencia Artificial, se enfoca en evitar accidentes laborales. Fue la primera mujer en el negocio de la basura en Estados Unidos.

Ríos cuenta con otras especializaciones en negocios. Ahora se codea con grandes empresarios como Warren Buffet y ha recibido condecoraciones de diferentes presidentes de Estados Unidos, desde la administración de George Bush (hijo) hasta Donald Trump. Su imperio toca varios rubros de la industria de manejo de desperdicios: recolección de basura, baños portátiles (desde el más básico al que tiene más lujo), demolición, eliminación de residuos comerciales, especializada en construcción, eliminación de desechos industriales, productos sanitarios, y más.

Inteligencia Artificial en el manejo de desperdicios

Además de administrar un negocio modelo y ser un ícono para las mujeres emprendedoras en Estados Unidos (no solo para la comunidad latina) ha encontrado en la tecnología un nuevo camino para extender sus negocios.

Su última apuesta es un sistema alimentado por un conjunto de sensores que funciona enlazado por medio de una aplicación que busca convertirse en un aliado para trabajos de campo, específicamente para prevenir accidentes ya que identifica esfuerzos, exposición a la luz del sol o áreas de desplazamiento. “Estoy muy orgullosa de haber creado este producto. Nació viendo a mis colaboradores. La seguridad es muy importante. Si hay accidentes no vienen a trabajar. La tecnología ya dice cómo está tu corazón... Hice un mapa, como hice mi plan de negocios. Fui a la Universidad de Stanford, la tengo patentada. Así empecé con sensores que puedes poner en varias partes de tu cuerpo: en el casco, en el fitbit, en el uniforme. Puedo poner estos sensores para control de tráfico y más”.

Este sistema cuenta con el apoyo de IBM y ahora lo está vendiendo a nivel mundial en países como Colombia, Rusia, Turquía, India, Israel, parte de Europa y Asia, además de Estados Unidos, lugar donde empezó este sueño. “Estoy llevando al mundo esta tecnología”.

¿Cómo rompe paradigmas desde la industria del desecho?

“Una de las cosas que aprendí de niña es valorarme a mí misma, a creer en mí misma. Soy una persona muy sólida. Juego a que mi visión sea creíble. Lo he demostrado con hechos. He comenzado desde abajo, todo lo que me he propuesto lo he logrado. No ha sido fácil”.

Esta Mujer Desafiante reconoce que en su camino ha sido clave el apoyo de su familia y que aún no sabe cuándo se detendrá pues su lema es 'No todo está inventando, hay oportunidad de crear’.

¿Cómo es recibir una mentoría de Warren Buffett?

“Es un mentor a lo grande. Ha sido un honor”, dijo Ríos sobre el apoyo de Buffett, cuando lo encuentra en las reuniones de Fortune. “Saber que esta persona te conoce (…) es un orgullo conocer a esta persona”.

Hoy es parte de muchas directivas claves como ser parte de la directiva de la Cámara de Comercio de Houston. Fue gracias a esto que los Obama la reconocieron como Empresaria Latina del Año, en 2008. En octubre de 2019, el presidente de EE.UU., Donald Trump la reconoció como Empresaria Destacada.

Disfrute un un capítulo más de "Negocios Inteligentes", el podcast creado para presentar historias de éxito de empresarios, expertos e innovadores de Centroamérica.