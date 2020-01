15 trabajos pensados para gente que no soporta el estrés

Por Yahoo Finanzas



El estrés es el principal enemigo de cada trabajador. Los agobios, las fechas de entrega imposibles o las horas de más para intentar terminar un proyecto son la pesadilla de cada jornada laboral y acaban afectando también a la vida personal. Sin embargo, aunque no lo creas, hay empleos en los que no existe tal nivel de tensión. No solo eso, sino que además están muy bien pagados.



La base de datos online Occupational Information Network (O*NET), perteneciente al Departamento de Trabajo de Estados Unidos, contiene mediciones basadas en encuestas acerca de las características que requiere y tiene cada oficio. Uno de los valores que analiza es la tolerancia al estrés que exige un determinado puesto de empleo.



La O*NET otorga una puntuación a cada trabajo de 0 a 100, en la que 0 significa que la tolerancia al estrés no es necesaria y 100 indica que se trata de un oficio de lo más agobiante. De los que obtienen una calificación baja, hay algunos que no tienen un sueldo demasiado gratificante, pero otros, en cambio, están muy bien remunerados. Con la ventaja, además, de que el nivel de tensión es mínimo o, al menos, llevadero.



Aquí tienes una lista de los 15 empleos menos estresantes y mejor pagados, según los datos de la O*NET. En todos ellos, el sueldo es de media superior a los 75.000 dólares anuales basándonos en los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.



15. Profesor de Derecho en la universidad

Los profesores de Derecho en Estados Unidos ganan de media US$129.840 y la O*NET le da a este empleo una puntuación de tolerancia al estrés de 63, lo que supone que es un empleo bastante llevadero



14. Hidrólogo

Los hidrólogos, que se encargan de estudiar la circulación y las propiedades físicas del agua de la superficie y subterránea, ganan en Estados Unidos US$84.290 cada año y obtienen una puntuación de 62 en cuanto a la tolerancia al estrés.



13. Astrónomo

También le da una calificación de 62 la O*NET al trabajo de astrónomo, que está remunerado de media con US$109.560 anuales.



12. Profesor de Economía en la universidad

Con un sueldo medio de US$114.820 y una puntuación de 62 en cuanto a la capacidad para llevar situaciones agobiantes, el de profesor de Economía en la universidad es otro de los trabajos que salen mejor parados.



11. Analista de operaciones de investigación

Los analistas de operaciones de investigación ganan una media de US$86.510 en Estados Unidos y la O*NET le da a este empleo una puntuación de 61.



10. Ingeniero de materiales

La importancia de la capacidad de aguante en situaciones de tensión para los ingenieros de materiales es apenas de 61 y sueldo medio alcanza los US$98.610 al año.



9. Desarrollador de aplicaciones de software

La O*NET también da una nota de 61 a la trascendencia de la tolerancia al estrés para el puesto de desarrolladores de aplicaciones software, que está remunerado con US$106.710.



8. Politólogo

Un politólogo gana una media de US$112.030 al año en Estados Unidos y obtiene igualmente una calificación de 61 en cuanto a la importancia de la tolerancia a los momentos de tensión.



7. Ingeniero químico

Un 61 da también la O*NET a la importancia de la capacidad de superar el agobio al oficio de ingeniero químico, cuyo salario anual es de US$112.430.



6. Físico

El trabajo de físico requiere el mismo aguante a la presión, 61, que el de ingeniero químico y el sueldo medio está en los US$123.080.



5. Geógrafo

La O*NET apenas da un 59 a la trascendencia que tiene la capacidad de lidiar con el estrés al empleo de geógrafo, remunerado de media con US$76.790.



4. Estadístico

En Estados Unidos, los estadísticos ganan US$88.980 y también reciben una puntuación de 59 en cuanto a la importancia de la tolerancia al estrés por esta base de datos.



3. Economista

Un 59 en este apartado recibe también el trabajo de economista, cuyo salario medio es de US$112.650.



2. Matemático

El trabajo de matemático, con un sueldo medio de US$104.700, recibe por parte de la O*NET una calificación de 57 sobre la importancia de la capacidad de manejar la tensión.



1. Científico de materiales

La importancia de la tolerancia al estrés para el empleo de científico de materiales, que en Estados Unidos está remunerado de media con US$101.910, es de apenas 53 puntos en la escala de 0 a 100 de la O*NET.