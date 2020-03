11 claves para trabajar desde casa de manera efectiva

Por Business Insider



El "home office" gana terreno y países como Costa Rica han avanzado en regularlo. Sin embargo, en un entorno de oficina, es probable que tengas a tu encargado o jefe sentado cerca y reuniones habituales en persona con ellos. Pero cuando estás a varios kilómetros de distancia, necesitas autodisciplina para mantenerte centrado y cumplir con tus plazos.



A medida que más y más compañías están permitiendo que sus empleados trabajen de forma remota, —según un estudio, solo en Estados Unidos ha habido un aumento del 159% en lo relativo al teletrabajo entre 2005 y 2017—, es importante que los trabajadores consideren el tipo de ambiente de trabajo que sea mejor para ellos.



"El teletrabajo es cada vez más popular y es natural que los profesionales estresados en la oficina piensen que trabajar desde casa es el final de todos sus problemas", ha dicho a Business Insider Brie Reynolds, especialista senior en Remote.co. "Pero para tener éxito trabajando a distancia debes estar bien preparado para esta forma de trabajo.



Hay ciertas cualidades y habilidades que son esenciales para teletrabajar, ha comentado Reynolds, desde ser abiertamente comunicativo hasta estar orientado a la mejora de procesos.



La buena noticia es que también son cualidades que puedes construir y fortalecer, y que te ayudarán a ser un mejor profesional, independientemente de dónde trabajes", ha añadido.



Mira lo que dicen los expertos sobre las cualidades que necesitas para teletrabajar de manera efectiva.

1- Priorizas una comunicación clara a la hora de mandar correos y mensajes

"Los buenos trabajadores a distancia comprenden la importancia de comunicarse claramente con su equipo en cualquier medio que estén usando",ha dicho Greg Caplan, CEO y cofundador de Remote Year, en un correo electrónico. "Es mucho más difícil pasar por el escritorio de un compañero de trabajo para hacer cualquier pregunta que se tengan sobre un asunto, por lo que se deben asegurar de incluir todos los detalles relevantes y el contexto necesario en los mensajes que envían".



Además, añade que en Remote Year, sus mejores trabajadores comparten el rasgo de ser concretos y precisos en sus comunicaciones.

2- Eres capaz de establecer una rutina

Si tienes dificultades para empezar por las mañanas, podría serte útil crear una rutina, ha dicho Tamika Pumphrey, coach de liderazgo de Ama La Vida, en un correo electrónico a Business Insider.



"Una de las principales ventajas de trabajar desde casa es que no es necesario emplear tiempo para hacer ciertas tareas como maquillarte o vestir ropa de trabajo", ha dicho. "Sin embargo, cómo nos vemos puede impactar directamente en cómo nos sentimos y, por lo tanto, sin una rutina de algún tipo, tu mente puede tener dificultades para despertarse y comenzar. Ten algún tipo de hábito matutino, como cambiarte de ropa, bañarte o ir a dar un paseo a la manzana, antes de empezar".



Pumphrey además añade, que hacerlo puede ser increíblemente efectivo para ayudarte a ponerte en modo trabajo rápidamente y aumentar tu productividad durante el día.

3- Sabes aprovechar las herramientas de gestión

"Una de las cualidades más importantes de un trabajador remoto de éxito es la organización", ha dicho Pumphrey. "Con una mayor flexibilidad y una menor estructura de trabajo, es increíblemente importante mantenerse organizado".



Ella afirma que la mejor herramienta para el éxito como tele-empleado es el uso de un calendario donde fijes tu jornada.



"Establece pequeños descansos a lo largo del día —de cinco a 15 minutos— y un tiempo para el almuerzo —de uno 30 minutos", comenta Pumphrey. "Si bien estos descansos son específicamente para alejarte de tu pantalla, fija uno o más bloques de tiempo largos, —de 30 a 60 minutos— para asegurarte de que puedes hacer el trabajo en lugar de dejarte atrapar por las constantes llamadas y conferencias".



Al reservar descansos en tu calendario, te preparas para un día de trabajo productivo, y también permites a tu equipo que pueda conectarse contigo cuando estás más presente, ha explicado.

4- Tienes un espacio concreto para trabajar

"Ya sea que se trate de una habitación entera, o simplemente de un rincón, ten un espacio concreto para trabajar en tu casa", ha aconsejado Pumphrey. "De esta manera, no estarás apartando diariamente el desorden de la casa (mandos de la TV, juguetes y ropa para lavar) para crear un lugar donde concentrarte en el trabajo cuando llegue el momento".



Ella afirma que trabajar en este espacio fijo envía una señal física a tu cuerpo para centrarse y también es una señal visual para todos los demás en tu casa de que estas trabajando en ese momento.



Pumphrey también ha dicho que te asegures de tener las herramientas y la tecnología necesarias para realizar tu trabajo tan bien como lo harías en la oficina, desde internet de alta velocidad hasta opciones para realizar videoconferencias.

5- Eres capaz de vencer las distracciones

Caplan dijo que el teletrabajo brinda libertad adicional, pero también muchas más distracciones. "



Para seguir siendo productivos, los trabajadores a distancia efectivos deben poder estructurarse sin el apoyo que brinda el entorno clásico de oficina", ha comentado.

6- Evitas analizar en exceso las relaciones sociales con los compañeros

Reynolds afirma que cuando se trabaja a distancia, hay poco lenguaje corporal que pueda interpretarse, y hay muy pocas reuniones casuales donde las charlas espontáneas pueden reforzar las relaciones laborales.



"Hay que tener una mentalidad positiva y asumir lo mejor de las personas", ha comentado. "Utilizamos la frase 'asumir el error sobre la malicia' para gestionar nuestra reacción ante acontecimientos menos ideales en el equipo", explica Reynolds.



"Asumimos que todos estamos haciendo el mayor esfuerzo y que ocurren errores". De esta manera, en lugar de sacar conclusiones precipitadas, explica, esto ayuda a centrarse en corregir el error y aprender de la experiencia como equipo, en lugar de desarrollar desconfianza o sospecha.

7- Evitas distracciones y personas mientras trabajas

"Las distracciones son un gran obstáculo para el trabajo a distancia productivo", dice Pumphrey. "Destacarás en este ámbito si eres capaz de gestionar las distracciones y permanecer concentrado en tu trabajo".



En este punto, ella aconseja poner el móvil en silencio y preguntarte: ¿Realmente necesito todas estas alertas? ¿Cuántos mensajes de texto realmente requieren una respuesta en 30 minutos?



"Si el miedo a perderte algo te mantiene atado a tu teléfono, intenta desconectarte progresivamente poniendo el móvil en modo avión durante solo tres horas", recomienda.



Pumphrey dice que otros focos comunes de distracción pueden incluir niños, cónyuges, redes sociales y televisión. Afirma que es importante recordarle a tu familia que porque estés en casa no significa que estés disponible para hablar y pasar el rato.



Si el presupuesto lo permite, contrata ayuda para los niños pequeños para que no tengas que lidiar con ser trabajador y padre cada cinco minutos", añade. "Si tiendes a consultar las redes sociales o a las compras online, trata de darte un límite de tiempo, —15 minutos cada jornada de trabajo—, en lugar de estar con las ganas".



Y cuando notes que pierdes la atención, aconseja Pumphrey, haz un análisis de lo que te distrae y elabora una lluvia de ideas para volver a centrarte. "Esto te ayudará a maximizar tus horas y, de hecho, a apagar cuando termines la jornada laboral", concluye.

8- Aceptas nuevos métodos de trabajo

"Los buenos equipos a distancia siempre están evolucionando y fortaleciendo la forma en que hacen su trabajo", ha comentado Reynolds. "Ya sea cambiando la plataforma que usamos para comunicarnos, o desarrollando una nueva forma de rastrear el progreso de un proyecto concreto, un equipo a distancia confía en cada miembro para detectar debilidades en un proceso y ofrecer sugerencias para fortalecerlo".



Y añade, que todos tenemos un punto de vista único, y es crucial que las personas lo compartan cuando ven algo que necesita mejorar.

9- Concluyes las tareas a pesar de las diferencias horarias

"En un entorno remoto, es aún más importante ser proactivo al trabajar con tu equipo para asegurarse de que se hacen las cosas", ha dicho Caplan.



Con las diferencias de zona horaria y la potencial falta de comunicación, las cosas pueden agrietarse, explica, por lo que un buen trabajador a distancia se adelanta para asegurarse de que esto no ocurre.

10- Aprovechas las oportunidades para relacionarte con tus compañeros

Pumphrey afirma que cuando estás físicamente al lado de tus compañeros de trabajo, es mucho más natural encontrar tiempo para conectar con ellos a nivel personal: durante la comida, en un paseo o simplemente en una charla rápida en el ascensor.



"Estas oportunidades de conectar no ocurren por sí solas cuando eres un teletrabajador, por lo que debes crearlas intencionalmente", recalca. "Debes encontrar tiempo para conversaciones que no sean de trabajo. Esto puede ser tan simple como dedicar los primeros cinco minutos de cada reunión para hablar personalmente con tus compañeros mientras se unen a la llamada".

11- Sigues creando una red de contactos

El hecho de que no estés trabajando físicamente con personas no significa que no tengas opciones para construir tu red de contactos, afirma Pumphrey.



"Sal de tu espacio de trabajo en casa al menos una vez a la semana", aconseja. "Ya sea que se trate de comer con un cliente, un café de networking o una conferencia del sector, haz por conocer gente nueva. Además de los beneficios de las relaciones sociales y las oportunidades de aprendizaje y desarrollo, un estudio reciente de LinkedIn ha descubierto que el 85% de los trabajos se encuentran a través de contactos."