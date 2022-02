La FIFA prohíbe los partidos en Rusia

Por AFP / Reuters



Tras la ofensiva militar rusa a Ucrania, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció que no se jugará ningún partido de fútbol internacional en Rusia y la bandera y el himno del país estarán prohibidos en cualquiera de sus partidos en el extranjero. La FIFA también dijo que la selección nacional no competirá como Rusia, sino como la Unión de Fútbol de Rusia (RFU), y que cualquier partido se celebrará sin aficionados en "territorio neutral".

La decisión se conoce después de que decenas de federaciones deportivas y clubes cancelaron competiciones en Rusia o se negaron a enfrentarse a equipos rusos en protesta por la invasión. La República Checa, Polonia y Suecia dijeron que sus selecciones nacionales no disputarían partidos de clasificación para el Mundial contra Rusia el mes que viene. La Asociación de Fútbol de Inglaterra también comentó que su selección no jugaría ningún partido contra Rusia "en un futuro previsible".

Polonia, rival en la repesca el 24 de marzo, fue categórica: "No estamos interesados en participar en este tipo de paripés. Nuestra postura se mantiene intacta: la selección polaca NO JUGARÁ contra Rusia, sin importar cómo se llame ese equipo", tuiteó el patrón del fútbol polaco Cesary Kulesza.

Suecia y República Checa, potenciales rivales de los rusos en esa repesca, también anunciaron su boicot.

"Ante todo, la FIFA quiere reiterar su condena al uso de la fuerza por parte de Rusia en su invasión de Ucrania", mencionó la FIFA en un comunicado de prensa. El Comité Olímpico Internacional instó el viernes pasado a las federaciones deportivas internacionales a trasladar o cancelar los eventos previstos en Rusia o Bielorrusia.

La federación de fútbol agregó que trataría de encontrar una solución con los tres países -Suecia, Polonia y la República Checa- que participan en las eliminatorias del Mundial. "(La FIFA) ya ha entablado un diálogo con todas estas asociaciones de fútbol. La FIFA seguirá en estrecho contacto para tratar de encontrar juntos soluciones adecuadas y aceptables". Las tropas rusas entraron en Ucrania, a través de Bielorrusia cuando comenzó la invasión el jueves.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró que las fuerzas ucranianas estaban frenando el avance de las tropas rusas sobre la capital, Kiev, al entrar en el cuarto día del mayor asalto a un Estado europeo desde la Segunda Guerra Mundial.

¿Rusia expulsada del Mundial de Catar?

Sobre una eventual exclusión de Rusia del Mundial de Catar-2022 (del 21 de noviembre al 18 de diciembre), la FIFA no lo excluye "si la situación (en Ucrania) no mejora rápidamente en un futuro próximo".

Horas antes, la Federación Francesa de Fútbol (FFF), a través de su presidente Noel Le Graët, dijo inclinarse por "una exclusión de Rusia" del Mundial de Catar-2022. "El mundo del deporte, y en particular el fútbol, no puede quedarse neutral. No me opondré a una exclusión de Rusia", declaró Le Graët al diario Le Parisien.

La Federación Inglesa anunció también que prohibirá a todas sus selecciones jugar contra sus homónimas rusas.

La Premier League y sus lazos rusos

El propietario del Chelsea, el multimillonario ruso Roman Abramovich, anunció que entregará "la gestión y la administración" del club de la Premier League a los administradores de la fundación caritativa de la entidad, anunció en un comunicado el actual campeón de Europa.

Wembley se vistió con los colores azul y amarillo de la bandera ucraniana durante la final de la Copa de la Liga inglesa entre Liverpool y Chelsea.

El Chelsea no es el único club inglés con lazos rusos. El Manchester United anunció el viernes haber "revocado" su contrato de patrocinio con la aerolínea Aeroflot, a la que se prohibió el acceso al espacio aéreo británico. En Alemania, el Schalke 04 (2ª división) retiró el logotipo y el nombre de Gazprom -su patrocinador- de sus camisetas.