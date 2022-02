Super Bowl 2022: El hip hop se impuso con una actuación de ensueño

Por Marca



La presentación de Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J.Blige, Eminem y Kendrick Lamar, todos estadounidenses, fue de gran impacto. Aquí le presentamos los mejores momentos de la noche.

Uno de los grandes momentos de la Super Bowl es la actuación del descanso. Un show que genera comentarios y apuestas para saber quiénes van a acompañar a los artistas principales o qué temas van a interpretar mientras los equipos están en los vestuarios. En la Super Bowl LVI celebrada en Los Ángeles se quiso homenajear al mundo del rap y concentraron a la mayor constelación de estrellas del ayer y del hoy en una de las mejores actuaciones de la historia de la Super Bowl con un recital que sirvió para recordar la influencia de esta zona geográfica en este estilo musical.

Una presentación impresionante con cinco leyendas del rap y del hip-hop reunidas a las que se ha unido un 50 Cent, que no estaba en el listado de invitados original. Eso sí, ha demostrado que en el tema de las rimas sigue siendo uno de los mejores.

Antes del espectáculo del entretiempo, la encargada de entonar el himno de EE. UU. con el que empezó la jornada fue Mickey Guyton, cantante de música country

El corpulento actor Dwayne Johnson, la 'Roca', fue el encargado de dar la voz de salida anunciando a los jugadores de Los Ángeles Rams y los Cincinnati Bengals.

La encargada de lanzar la moneda inicial fue la ex tenista Billie Jean King. La ganadora de 39 de Grand Slams protagonizó el volado que resultó favorecedor para los Bengals.

