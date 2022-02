Nicaragua, El Salvador y Honduras, con la inflación interanual más alta en Centroamérica   

Por E&N

La inflación interanual reflejó en enero de 2022, un comportamiento diferenciado en Centroamérica ya que mientras en Nicaragua, El Salvador y Honduras superó el 7 % y 6%, en Costa Rica y Guatemala se registró en 0.37% y -0.04% respectivamente. Panamá, en tanto, aún no reporta el dato a enero.

Centroamérica, así como el resto del mundo, sufre la inflación más alta en varias décadas producto de una crisis que dejó la pandemia del Covid-19. Tras la caída económica que inició en 2020 por los confinamientos para contener el covid-19, los bancos centrales relajaron su política monetaria con bajas tasas de interés y demás estímulos económicos. Esto trajo como principal consecuencia una inflación sostenida en la mayoría de las economías del mundo, presionando ahora a las mismas autoridades monetarias a retirar los estímulos y endurecer la política con el riesgo de afectar la recuperación económica.

Los precios están siendo presionados por varios eventos que están sucediendo, también, como rezagos que deja la pandemia, entre ellos, la escasez de oferta y la crisis en la cadena de suministros. Debido a todo este fenómeno, muchos países están experimentando alzas en los precios en niveles que no se veían hace tres o cuatro décadas, al tiempo que las economías se están expandiendo como no lo hacían desde la Segunda Guerra Mundial por el efecto rebote. Un ejemplo de esto último fue que el Reino Unido reportó la semana pasada un crecimiento económico en 2021 de 7,5%, el más alto desde 1941 y se convirtió en la economía avanzada de más rápida recuperación el año pasado.

En Estados Unidos, este indicador cerró en 7,5, el más alto desde 1982.

En Centroamérica, la inflación ha estado influenciada por las alzas constantes en los combustibles y derivados. De acuerdo con el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide), la inflación interanual en Nicaragua se situó en 7.68%, es decir más del doble respecto a enero de 2021 cuando se contabilizó en 3.18%. La variación mensual, por otra parte, fue de 0.7%, más alta que la indicada en enero de 2021 cuando fue de 0.26%.

En tanto la inflación subyacente interanual (que no incluye los productos con mayor volatilidad como los energéticos) fue de 5.85%, implicando el doble respecto de la reflejada en enero de 2021, que fue 2.72%

Según Inide los productos que más registraron alzas, y que incidieron en los indicadores, fueron alimentos y bebidas no alcohólicas (1. 53%); restaurantes y hoteles (1. 66%); muebles y artículos del hogar (0.98%). INIDE no mencionó los combustibles, no obstante, estos registraron alzas en enero, tras estar sus precios congelados durante dos meses. Esto derivó en un aumento del costo de la canasta básica que superó los C$16,000 (más de US$451).

Solo el queso, un producto de consumo básico en el país centroamericano, llegó a costar hasta C$90 por libra (US$2.5). En enero pasado, además el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) publicó el nuevo tarifario del servicio con un aumento del 17% en la factura.

El Salvador y Honduras

El Salvador y Honduras también reflejaron una tendencia al alza. Según datos del Consejo Monetario Centroamericano, la inflación interanual en El Salvador fue de 6,48% en enero pasado y en Honduras se sitúo en 6,18%.

El porcentaje reflejado en enero de 2022 en El Salvador es superior al 0.31% del observado en enero de 2021. En tanto, la inflación acumulada, con diciembre anterior, fue de 0,62% y en el mismo periodo de 2021 se contabilizó en 0.27%.

En esa tendencia, está influyendo las alzas en los combustibles. En la nación salvadoreña los hidrocarburos llevan ya tres incrementos continúos en lo que va del año y para esta quincena se estima que el galón de gasolina especial será cotizado entre US$4.21 y US$4.25, entre tanto el galón de diésel se comercializará entre US$3.85 y US$3.89. El Salvador no presentaba precios tan altos desde hace 8 años.

Ante esa situación, la Asociación de Transportes de Carga Internacional (ASTIC) propuso declarar el próximo 28 de febrero como día de “no movilización”. El presidente de la Asociación Salvadoreña de Transporte de Carga Internacional (ASTIC), Raúl Alfaro, afirmó a El Diario de Hoy que el galón de diésel podría ver aumentos de hasta US$.014 en la próxima quincena, por lo que urgen la intervención del Ministerio de Economía.

En Honduras, mientras tanto, la inflación interanual, a enero de 2022, se cuantificó en 6,18% frente al 4,18 % de enero de 2021, según el Consejo Monetario Centroamericano. El Banco Central de Honduras (BCH), la calificó como “la más alta desde noviembre de 2014 (6,41%)”. La inflación acumulada en ese país fue de 1,22%, evidenciando igualmente un aumento ya que en enero de 2021 se reportó en 0,40%.

El BCH precisó que el alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 0.92 puntos porcentuales, fue el que más influyó en la inflación del mes pasado.

Sumó a ello alimentos y bebidas no alcohólicas, con 0.16 puntos porcentuales; hoteles, cafeterías y restaurantes (0.08 puntos); prendas de vestir y calzado (0.07); cuidado personal (0.06); muebles y artículos para la conservación del hogar (0.05); recreación y cultura (0.02) y salud (0.01).

Costa Rica y Guatemala

En Costa Rica el indicador igualmente aumentó. En esta nación la inflación interanual fue de 0.37% en enero recién pasado, mientras la enero de 2021 fue de 0.16%

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en Costa Rica el acumulado de la inflación (febrero 2021 a enero 2022) llegó a 3.50%. Este es el porcentaje más alto para este mismo período en los últimos siete años, como resultado principalmente de alzas en los productos y servicios desde setiembre del año pasado.

De acuerdo con la entidad de los 289 bienes y servicios que integran el índice, 68 % aumentaron de precio, 24 % disminuyeron de precio y 8 % no presentaron variación. El resultado de enero implica que por cada ¢100 que los hogares gastaban hace un año en la compra de los bienes y servicios que se usan para medir el indicador ahora requieren gastar ¢103,5.

En Costa Rica, los bienes y servicios que mostraron mayor efecto positivo en la variación mensual del índice (por el incremento que tuvieron y la importancia en el presupuesto de los hogares) son: electricidad, café y alquiler de vivienda. Por otra parte, gasolina, tomate y boleto aéreo figuraron entre los principales con mayor efecto negativo en la variación mensual del índice.



Este indicador es relevante no solo como guía de inflación para hogares y empresas, sino también porque tiene impacto en otras variables importantes para los hogares pues se utiliza de referencia para ajustar los salarios mínimos, las pensiones, los contratos de viviendas de alquiler y los impuestos a los combustibles.

Por otro lado la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) solicitó el viernes pasado (11.02.2022) un nuevo aumento en los combustibles, según reporte del medio La República.

La petición fue presentada ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y contempla las variables del período comprendido entre el 27 de enero y el 10 de febrero.

“Desde la perspectiva internacional, los precios de los combustibles han vuelto a incrementarse debido a que la demanda mundial sigue creciendo y la oferta se encuentra rezagada, con la consiguiente reducción de inventarios a nivel global. En la presente coyuntura, el principal factor geopolítico que se suma a lo anterior es la tensión entre los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN que los enfrenta a Rusia por la integridad territorial de Ucrania. Rusia es el tercer productor mundial de petróleo con alrededor de un 11% de participación”, argumentó Recope en un comunicado.

En Costa Rica los combustibles encarecieron entre tres y cinco colones por litro (US$0.0047 y US$0.0078 centavos por litro) en diesel y gasolinar respectivamente.

Por otra parte la inflación interanual en Guatemala, a enero de 2022, fue de 2.84% de acuerdo con la entidad regional. Es decir, menor de la registrada en enero de 2021, que fue de 5.24%.

En este país, la inflación acumulada, con diciembre anterior, fue de -0.04% frente al 0.15 % del mismo periodo de 2021. Entre los principales gastos básicos que registran la mayor incidencia negativa, al enero de 2022 se encuentran: Tomate (-0.31%), servicio de bus extraurbano (-0.17%), huevos (-0.04%).

Las principales incidencias positivas se presentan en maíz (0.08%), gasolina superior (0.07%), azúcar (0.07%).

En entrevista a La Voz de América, Miguel Corleto, especialista del Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutrición de Centroamérica, parte del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), expuso el año pasado que la subida exponencial “e inusual” de precios regisgtrados en países del Triángulo del Norte es la mayor registrada en la última década y preocupa a razón de los datos que reflejan los estudios pormenorizados por país que maneja el organismo.

Corleto advertía en 2021 una clara y marcada inflación en precios de alimentos. En productos esenciales como el aceite precisaba, entonces, un aumento del 73%; en azúcar una alza del 40%; en cereales 22%, igual que carnes, lo que para él reflejaba que la situación era generalizada, porque no es aumento de ciertos bienes alimenticios, sino de todos los precios.



Corleto observó,además, cómo en los tres países del Triángulo Norte las curvas de subida de precios de alimentos y servicios cambiaban de uno a otro y mostraban la volatilidad del mercado en el último año.



También destacaba con preocupación casos como El Salvador, donde la línea que marcaba la inflación subía vertiginosamente, cuando desde el análisis económico no debería ser así, ya que el país tiene una economía dolarizada y debería mostrar mayor estabilidad y resistir las fluctuaciones.



Desde la organización no gubernamental Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) de El Salvador, su director, Danilo Pérez Montiel, también indicaba que la principal razón por la que los salvadoreños quedaban más expuestos a la subida de precios de la canasta básica era que el país carecía de una matriz productiva para resistir la turbulencia internacional.

Para sortear la subida de precios con salarios estancados, las familias, los salvadoreños en el exterior, han estado abonando más en remesas a la bolsa de sus familiares, dijo Pérez en ese entonces.

Panamá con retos

En el caso de Panamá no hay datos del indicador a enero 2022. No obstante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa a la Competencia (Acodeco) reportó que el costo de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) pasó de US$260.81 a US$270.11 en enero de 2022.

En tanto la Autoridad de Protección Al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detalló este fin de semana que de enero de 2021 a enero de 2022 el costo de la canasta básica incrementó un 4.3% lo que representó un aumento de US$11.47 según La Estrella de Panamá.

Si se compara los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022 el incrementó de la canasta básica fue de 2% lo que implicó un alza de US$5.

El costo fue influenciado por alzas en los combustibles que este viernes (11.02.2022), superan el dólar por litro y con perspectiva de que seguirán incrementando en los próximos meses.

El secretario Nacional de Energía del país centroamericano, Jorge Rivera, afirmó que en Panamá se tiene “el costo de combustible más alto desde el 2014”.

Ese costo se ajusta cada dos semanas y desde mediados de diciembre de 2021 hasta la fecha ha aumentado alrededor de 11 %.

En Panamá desde el año de la pandemia el gobierno entrega un vale digital a los panameños afectados con la suspensión de contratos a causa de la pandemia del COVID-19. El Vale Digital es una ayuda social de US$120.

En este año, el vale se extenderá hasta mitad del 2022. La ayuda económica, según el presidente de la República, Laurentino Cortizo, beneficiará “a las panameñas y panameños que cumplan con la corresponsabilidad y criterios establecidos en el Nuevo Plan Panamá Solidario”.

Panamá acumuló entre enero y diciembre de 2021 una inflación de 1.6 %, mientras que la variación interanual se situó en el 2.6 % impulsada principalmente por los rubros de transporte (10.5 %); educación (3.1 %), y vivienda, agua, electricidad y gas (2.3 %), de acuerdo con las estadísticas oficiales.