CES 2022: Samsung renueva línea de monitores

Por E&N



Samsung Electronics Co., Ltd. anunció nuevos modelos en su línea de monitores que demuestran su liderazgo en este segmento. La nueva línea versátil ofrece una calidad de imagen extraordinaria y recursos intuitivos que brindan a los consumidores más opciones para disfrutar un monitor que satisfaga sus necesidades exactas.

La cartera de monitores 2022 ofrece las mejores experiencias mientras el usuario trabaja, juega o mira contenido en casa. Los últimos monitores de Samsung incluyen funciones para gaming de alto rendimiento, así como elementos inteligentes y de nivel profesional, como el panel de retroiluminación Quantum Mini LED de Odyssey y HDR 2000, pantalla para hacer todo con funciones inteligentes del Smart Monitor y la cómoda ergonomía del Monitor de alta resolución.

"La línea 2022 de Samsung representa la próxima generación en innovación de monitores con ofertas que satisfacen las demandas de jugadores competitivos, diseñadores profesionales y todos los demás", dijo Hyesung Ha, Vicepresidente Ejecutivo de Negocio de Pantallas Visuales en Samsung Electronics. "A medida que los mundos del trabajo y el entretenimiento continúan evolucionando, estamos orgullosos de ofrecer monitores que potencian las experiencias de los usuarios desde la comodidad de sus hogares".

Odyssey Neo G8



Como el primer monitor del mundo que presenta una pantalla curva 1000R de 4K (3840 x 2160) con frecuencia de actualización de 240Hz y tiempo de respuesta de 1ms (GtG), el Odyssey Neo G8 32” (Nombre del modelo: G85NB) está listo para abrir un nuevo capítulo en la innovación de monitores de juegos, ofreciendo un rendimiento nítido incluso para los jugadores de PC más dedicados. Su rendimiento coincide con su impresionante calidad de imagen con Quantum Mini LEDs, Quantum HDR 2000 con un brillo máximo de 2000nit y una relación de contraste estático de un millón a uno, lo que resalta los detalles más sutiles para una mayor construcción e inmersión del mundo.

El nuevo Odyssey Neo G8 es proyectado con un lenguaje de diseño similar al Odyssey Neo G9, ofreciendo un elegante exterior blanco que se destaca incluso cuando está apagado. Hermosos colores saltan de la pantalla al entorno real del usuario con la iluminación CoreSync. La iluminación central que se encuentra en la parte posterior del monitor detecta automáticamente los colores en la pantalla y los proyecta en la vida real para crear una sensación de inmersión más profunda.

Smart Monitor M8





Con un grosor ultradelgado de 11.4mm, que es aproximadamente tres cuartas partes más angosto que el modelo anterior, el Smart Monitor M8 32” 2022 (Nombre del modelo: M80B) proporciona eficiencia de espacio. Especialmente para aquellos que valoran el estilo, este equipo presenta un sofisticado diseño con parte posterior plana con mayor facilidad de uso y viene en un nuevo color white warm (blanco cálido) que se adapta perfectamente a todos los ambientes. El brillante panel UHD brinda el 99% de la gama de colores sRGB al tiempo que admite 1.07 mil millones de colores con un brillo de 400nits, mostrando cada video, documento o foto con una precisión real.



Las aplicaciones de productividad y Smart TV están integradas directamente en el monitor, lo que permite el entretenimiento y el trabajo continuos mientras sirven como un hub de control de SmartThings, incluso sin la necesidad de una PC. El Smart Monitor M8 de 32” 2022 es una gran opción para el trabajo remoto. Viene con una cámara SlimFit magnética móvil que habilita la realización de videollamadas nítidas cuando se trabaja desde casa. Tiene incorporada la aplicación Video Call y es compatible con las apps de llamadas más populares, incluido Google Duo. Con un puerto USB tipo C que habilita conexiones de carga de 65W, el Smart Monitor M8 proporciona una experiencia de estación de trabajo "todo en un optimizada y que no requiere una estación de acoplamiento adicional.

Monitor de alta resolución S8





El Monitor de alta resolución Samsung S8 (nombre del modelo: S80PB), disponible en modelos de 27” y 32”, ofrece un rendimiento UHD de nivel profesional para creadores y diseñadores que necesitan los más altos niveles de precisión y alcance cuando trabajan en la oficina o en casa. Al ofrecer hasta 98% de la gama de colores DCI-P3, el S80PB brinda un espectro ultra amplio de colores ricos y matizados. Con Display HDR™ 600[1] de la Video Electronics Standards Association (VESA), este monitor de alta resolución brinda una experiencia de visualización inmersiva, que le da vida al contenido como se pretendía. Como el primer monitor Glare Free (sin brillo) verificado por la UL (Underwriter Laboratories) del mundo, la Matte Display (pantalla mate) se aplica en la parte superior del panel, lo que reduce el reflejo de la luz incluso cuando no se usa una cubierta de monitor, a fines de proporcionar un entorno de trabajo sin distracciones.



Ambos modelos cuentan con carga USB tipo C de 90W y puertos LAN para ayudar a los usuarios a crear una estación de trabajo simplificada que puede cargar computadoras portátiles y dispositivos móviles sin necesidad de una estación de acoplamiento adicional.



Proyectado con los estándares de compatibilidad de montaje VESA, así como con un Soporte Ajustable en Altura (HAS) con puntos de control de inclinación, giro y pivote, los usuarios pueden montar su monitor para adaptarse a cualquier entorno.