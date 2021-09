Crisis de contenedores pone presión al retail en Centroamérica

Por Claudia Contreras, E&N

Mucho del encarecimiento se explica por la escasez de contenedores en el mundo, así como el paro en el Canal Suez, junto a la desaceleración del comercio global.

"Desde diciembre de 2020 mencionábamos la complejidad de la escasez de contenedores, los pasos de navieras. Los contenedores estaban posicionados en los destinos. Esto fue evolucionando y llegamos a la comprensión que el verdadero problema de la crisis está en la congestión de los puertos. Un puerto congestionado tiene extremas repercusiones: tiempos excesivos, hay mucho equipo atrapado. Si lo multiplica por distintos puertos importantes en el mundo, y suma una gran cantidad de equipos involucrados en el problema...", detalló Javier Ayala, presidente de la Asociación Salvadoreña de Agentes de Carga y Transitarios (ASAC).

A lo largo del año, ha habido rebrotes Covid-19 en China que han obligado a cerrar puertos gigantescos de contenedores. "Eso ha ocasionado escasez de equipos, al punto que los precios han tendido mas al alza que a la estabilización", dijo Ayala.



Para Raúl Saca, de Dubai Ports / DPWorld, con operaciones en todo el mundo, la crisis de contenedores no se va a normalizar sino hasta 2023. "Vamos a pasar 2022 con la misma situación. Es posible que dure tanto porque es el tiempo que tomará construir contenedores, barcos, .... tener mayor oferta. (Además) el desempeño de la pandemia será clave. Si siguen habiendo brotes con variantes covid continuará afectando", apuntó Ayala.

El consumidor ha subido demanda y consumo, pero...

Para Fernando Romero, también miembro de ASAC, el confinamiento fue sumamente dramático. Pese a esto, el comportamiento del consumidor no fue bajar el consumo, sino fue subirlo. "Inexplicablemente, los puntos de producción en Asia no han logrado dar abasto con abastecer ese tema". Romero enfatizó que Centroamérica enfrenta los mismos problemas de cadena logística de cara a los grandes eventos del cierre de año: Viernes Negro y Navidad. "Navidad será negro para el comercio porque muy probablemente no tendrá (inventario en) tienda. Muy posiblemente habrá almacenes vacíos en octubre y noviembre", dijo Romero.

Andrés Carlos Bolaños, gerente comercial de United Cargo para Guatemala y Panamá, subrayó que cada sector de la cadena logística ha sido afectado por la misma crisis. "Al final del día, con fletes altos, hay una cantidad importante de fletes que no se habían visto. Hay reposición de equipo. En el área con los (aviones) wide body hemos tenido que disminuir flota. Es un problema enorme porque no tenemos personal. Tuvimos que prescindir de muchos compañeros de trabajo a gran escala. Nos hemos visto sin personal para atender a pasajeros en el pointer, en el despacho de mercancías".

Al punto que las tarifas altas de navieras se acercan a las tarifas de las aerolíneas con costos operativos altos. "En esa gestión de transporte debe buscar rentabilidad en los pocos espacios que quedan, en aviones más viejos y más grandes… El costo de mantenimiento de un avión de largo periodo estacionado es más costoso que uno que esté volando. Hay aviones que han ido a cementerio, otros que se han vendido", detalló Bolaños. En 2020, United Cargo logró un crecimiento 30% arriba con números históricos para la aerolínea.

Bolaños también habló de una época difícil para el retail y los bienes de consumo al cierre de 2021. "Sí se viene una época difícil en la Naviddad. Black Friday (es una época que) se espera a precios increíbles. No habrá precios tan económicos, no habrá artículos disponibles por el hecho que las empresas están comprando lo que pueden comprar, o se venderá hasta enero. No es solo el tema de fletes, sino el espacio", dijo Bolaños.

Los insumos médicos siguen siendo prioridad en el transporte aéreo. En especial, las vacunas anti Covid-19 que siguen llegando a los países de la región. La región aún no ha logrado vacunar

Opciones: Crear una red de proveedores cercanos

La cadena de suministros, ciberseguridad y cambio climático son las principales amenazas al crecimiento económico de los próximos tres años, según encuesta a CEOs de KPMG. El 62% de los CEOs en Centroamérica están preocupados por la crisis de contenidores y trabas en la cadena de suministros. "El 29% de los CEOs en Centroamérica tuvieron que buscar nuevos proveedores para aumentar resiliencia de producción", dijo Milton Ayon, director de KPMG para Centroamérica en una conferencia hoy.

Para Ayala, la pandemia es una oportunidad para digitalizar, crear ventanilas únicas para la importación, hacer los permisos más expeditos en aduanas. Por su parte, Fernando Romero insiste que Guatemala y Costa Rica tienen una potente industria productora. Pero el primer paso es tener un acercamiento directo con compañías chinas, e importar bienes semi terminados, para luego convertirlos en productos terminados en Guatemala y Costa Rica. "Si se logra, eso haría un año próximo diferente. Es una oportunidad, sí se está buscando, conlleva muchos retos, muchos compromisos financieros". dijo Romero. El tema es que tampoco se consigue de un día para el próximo. Implica crecer en la capacidad productiva de Centroamérica más allá de los BPOs y los Call Centers.

Por el lado del sistema aduanero, Bolaños insistió en la necesidad de pensar una aduana más fluida, que involucre a todos los actores. "No solo el tramitador de aduana, sino una aerolínea, una naviera. Un agente de carga al hacer un consolidado pone un grano de arena". Pide más integración con el campo, con proceso de aduana en el puerto, contemplando incluso las filas de aduanas con el calor en los puertos.



