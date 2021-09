Muere Yolanda de Cofiño, líder detrás de la expansión de McDonald's en Centroamérica y creadora de la Cajita Feliz

Por E&N



Fue clave para el nacimiento, expansión y consolidación de McDonald´s en Guatemala cuando la famiña Cofiño Fernández adquirió la franquicia de McDonald's para Guatemala en 1974. Inició con 30 empleados y en 2020 sumaba más de 130 restaurantes en Centroamérica: 98 en Guatemala, 19 en El Salvador, 9 en Honduras y 7 en Nicaragua. A lo largo de su carrera, dedicó atención especial a la Responsabilidad Social Empresarial. La pandemia le sirvió para multiplicar sus acciones a favor de las comunidades, ya que asegura que son una empresa comprometida con el país y con los más vulnerables.



“McDonald’s Guatemala lamenta profundamente el sensible fallecimiento de su presidente, la señora Yolanda Fernández de Cofiño. Este es, sin lugar a dudas, uno de los momentos más difíciles y tristes para la familia, la empresa y sus miles de colaboradores en Guatemala”, dijo la firma en un comunicado.



En el marco del Especial Empresas y Empresarios Admirados de E&N el año pasado, resumió la pandemia: “Nos enfrentamos a un panorama desconocido e incierto, que nos hizo acelerar varios procesos y poner en pausa otros ya planificados, pensando en el bienestar de nuestros clientes y de nuestros colaboradores”, dijo a E&N en 2020. Ella estaba acostumbrada a enfrentar los desafíos del día a día, sin embargo, reconoció que el año 2020 ha sido uno de los más complejos para cualquier líder y empresa. Junto a su esposo, José María Cofiño, hace más de 45 años, fue ejemplo de éxito empresarial, innovación, servicio al cliente y labor social



Fue la creadora de la Cajita Feliz y en 2020 impulsó la Cajita Feliz con Doble Sonrisa, para realizar un pago simbólico, donando una Cajita Feliz a alguien que la necesitara. Así, lograron apoyar a más de 600.000 niños en Guatemala. Además, donaron menús y diferentes alimentos a personal médico, bomberos y voluntarios que participaron en la construcción de los hospitales temporales.



“Mi compromiso con la sociedad guatemalteca continúa siendo ayudar a los niños más vulnerables y sus familias, a través de McDonald’s y la Fundación Infantil Ronald McDonald”, asegura y agrega, “siempre he dicho que los guatemaltecos tienen un gran corazón y buscan la manera de apoyar. Es por esto que me siento muy feliz de tener la oportunidad de ser un canal para que todos ellos puedan ayudar a los más necesitados a través de diferentes iniciativas como el McDía Feliz”.



También fue la creadora de donar la venta de Big Mac de un día en su totalidad a una institución que necesite ayuda para el bienestar de la niñez. Su accionar social fue para los niños enfermos de Guatemala, así como sus familias

Creadora del McDía Feliz y McCafé

Doña Yoly, como le decían con cariño sus colaboradores, contaba que el McDía Feliz, una de las campañas emblemas en la operación de McDonald's Mesoamérica, nació cuando se celebraban los 25 años de la llegada de la cadena al país. La idea era incluir a los clientes y les permitiera devolver algo a la comunidad que los había acogido.



También estuvo detrás de la creación de La Cajita Feliz porque pensó en crear un menú especial para niños. Así como establecer un lugar en Guatemala que fuera encuentro de celebraciones infantiles de cumpleaños y el autoservicio de McDonald’s. Asimismo, impulsó el McCafé Bistro, que ofrece sopas, sándwiches y ensaladas, entre otras.



“Recordamos con mucho cariño, admiración y respeto la vida de una persona clave para el desarrollo y liderazgo de McDonald’s Guatemala, una mujer que ha sido ejemplo para todos los guatemaltecos”, finaliza el comunicado de la empresa.