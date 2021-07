La pandemia de los no vacunados lastra a Estados Unidos

Por El País / CNN



El número de casos nuevos se dispara un 70% en una semana. La Casa Blanca pide a las redes sociales que luchen contra las noticias falsas sobre los efectos secundarios de las inoculaciones



Sorteos de un millón de dólares y de becas universitarias; cervezas, donuts y marihuana de regalo; carreras de Uber gratis para acudir a las farmacias. Las autoridades de Estados Unidos ya no se saben qué más hacer para conseguir que el ritmo de vacunación no se atasque con el grupo de población que, por dejadez o por recelo, no ha acudido aún a recibir su pinchazo mientras las cifras de covid-19 rebrotan. El número de nuevos casos escaló un 70% la semana pasada con respecto a la anterior, elevando la media diaria de 15.500 a 26.300 positivos. Mientras, menos de la mitad de los ciudadanos (aunque el 59% de los adultos) tiene la inoculación completa.



Un frustrado presidente Joe Biden exigió el viernes a las redes sociales que frenen los bulos de los antivacunas: “Están matando gente”, dijo. Este lunes, matizó: “Facebook no está matando gente. Hay una docena de personas ahí fuera dando información falsa. Eso está matando gente”. El país sufre, como dijo la directora de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC, en sus siglas en inglés), Rochelle Walensky, “la pandemia de los no vacunados”.

La desinformación y las teorías conspirativas sobre el covid-19 que, desafortunadamente, cunden en la sociedad estadounidense no solo causan confusión, tensión y mayores riesgos de sufrir la enfermedad. En ciertos casos, esas distorsiones conducen trágicamente a que algunas personas no comprendan la terrible gravedad de la pandemia hasta que ya es demasiado tarde.



Ejemplo de ello es el desolador mensaje que la doctora Brytney Cobia, quien trabaja en el Centro Médico Grandview en Birmingham, Alabama, compartió en su página de Facebook. En ese hospital, ella ha estado tratando a jóvenes saludables que, tras contraer covid-19, enfrentan muy graves consecuencias. Todo ello en el contexto de poblaciones con bajos índices de vacunación mientras arrecia la pandemia con variantes más contagiosas y agresivas del coronavirus, especialmente la Delta, lo que ha provocado un nuevo aumento de casos y hospitalizaciones, la inmensa mayoría entre personas no vacunadas.



Cobia comentó en Facebook que aunque ha logrado “recientemente mucho progreso motivando a la gente a que se vacune”, las circunstancias en las que eso ha sucedido son especialmente punzantes.



Para explicar ese progreso, Cobia comentó que "ha estado admitiendo en el hospital a jóvenes [antes] saludables con muy serias infecciones de covid. Una de las últimas cosas que ellos hacen antes de ser intubados es suplicarme que los vacune. Yo les tomo la mano y les digo que lo siento, que es demasiado tarde. Unos días después, cuando declaro el momento de la muerte, yo abrazo a sus familiares y les digo que la mejor manera de honrar a su ser amado es vacunarse y motivar a todos los que conozcan a que se vacunen".

Hospitalizados no tenían la vacuna

Es una pandemia que provoca menos muertos que hace un año, pero genera un enorme desconcierto y exhibe una gran desigualdad por territorios. Cuatro Estados ―Florida, Texas, California y Misuri― suponen más del 40% de los nuevos casos, según el coordinador del grupo de trabajo de la Casa Blanca, Jeffrey Zients. El 99,5% de las personas hospitalizadas por el virus no tenían la vacuna puesta. El acceso a las inyecciones no puede ser más fácil en el país, al que, de hecho, viajan muchos ciudadanos de fuera para obtenerlas, pero después de unos meses de rápida expansión el ritmo de inoculaciones ha caído en picado: de 3,4 millones de dosis diarias a mediados de abril a 421.000 durante la primera semana de julio.



Dentro de las grandes cifras, cada Estado es una galaxia. Si en sitios como Vermont, Massachusetts, Maine o Rhode Island más del 70% de los adultos ha recibido ya las dos dosis, en Misuri lo ha hecho el 49,7%; en Texas, el 53,9%; en Florida, el 57%, y en Arkansas, el 44,3%. California ha administrado la pauta completa ya al 62,5% de sus mayores de edad, pero es el territorio más poblado del país, con casi 40 millones de habitantes. En términos relativos, los farolillos rojos se encienden en Arkansas, Misuri, Florida o Nevada, que registran unos 20 casos por cada 100.000 habitantes al día, frente a la media nacional de ocho casos, con la nueva variante delta como predominante. El rechazo o adhesión a la vacuna exhibe, como tantos asuntos en Estados Unidos, una gran división política. Una encuesta de los medios The Washington Post y ABC News publicada a principios de julio señalaba que un 47% de los republicanos consultados no planeaba vacunarse, frente al 6% en el caso de los demócratas. Una parte de esta brecha tiene que ver con el tipo de territorio, más rural y menos denso, donde se concentra el voto conservador, que siente menos temor a los contagios. Otra, se debe a la desconfianza en las instituciones. En general, el conjunto de la población siente menos temor que al principio de la pandemia. A la Administración de Joe Biden también le preocupa la desinformación y eso ha abierto un frente con las grandes plataformas.

Fake News en manos de 12 personas

La portavoz, Jen Psaki, ha criticado que Facebook y otras plataformas no hacen todo lo posible para frenar las falsedades sobre los efectos secundarios de las vacunas contra la covid-19 y señaló a China y Rusia como origen de buena parte de los bulos que corren por las redes. Según Psaki, “alrededor de 12 personas son las que están produciendo un 65% de la información fraudulenta contra las vacunas en las plataformas de las redes sociales”.

El consejero médico general de Estados Unidos, Vivek Murthy, redobló las críticas el domingo. En una entrevista en la cadena Fox, señaló: “La realidad es que la desinformación se está propagando en nuestro país como un fuego incontrolado, ayudada e incitada por las redes sociales”. Dos días antes, el viernes por la tarde, es cuando Biden dijo sobre Facebook y el resto de las tecnológicas ese “están matando gente” que provocó la respuesta de la compañía de Mark Zuckerberg. Facebook publicó un comunicado explicando todas sus acciones para el fomento de la vacunación y rechazando responsabilidad en el incumplimiento del objetivo del presidente, que era conseguir que el 70% de la población adulta hubiese recibido al menos una dosis para el 4 de julio.



Mientras, algunos Estados vuelven a imponer restricciones. El condado de Los Ángeles, el más poblado en todo Estados Unidos, impuso de nuevo la mascarilla en interiores desde la medianoche del pasado sábado, independientemente de que las personas han sido o no vacunadas contra la covid-19, ante el imparable avance del coronavirus, especialmente la variante delta, informa Luis Pablo Beauregard. Chicago, la ciudad más poblada de Illinois, por su parte, ha establecido limitaciones para los viajeros procedentes de Arkansas y Misuri, a los que pide un test de covid negativo o cuarentena para poder entrar.