El Salvador aprueba usar bitcoin como moneda de curso legal

"El beneficio no será de inmediato", reconoció Bukele ante varios inversionistas de la criptomoneda en vivo en una sala de audio en tiempo real organizada por Nic Carter, inversionista de criptomonedas, en Twitter. En el audio en vivo, participó el mandatario junto a su hermano Karim Bukele ante más de 25.000 espectadores de la sala: La Bitcoinización / Análisis de la Ley salvadoreña de Bitcoin.

La Ley Bitcóin cuenta con apenas 16 artículos, y fue aprobada con los votos de 62 diputados, entre ellos los 56 de la bancada del mayoritario partido Nuevas Ideas (NI), aliados del presidente Bukele, quien anunció que esta semana sería presentada la normativa para su aprobación.

Será obligatorio

El uso del Bitcoin será “irrestricto con poder liberatorio, ilimitado en cualquier transacción y a cualquier título que las personas naturales o jurídicas públicas o privadas requieran realizar”. Entrará en vigencia 90 días después de su publicación en Diario Oficial, es decir, en septiembre de este año.



Según el artículo 7 de la normativa, "todo agente económico deberá aceptar bitcóin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien y un servicio"; asimismo, todo precio podrá ser expresado en esta moneda digital. Sobre el tipo de cambio entre dólar y bitcóin, la ley dice que será establecido por el mercado, pero que para fines contables se usará el dólar como referencia.

También se podrán pagar impuestos en bitcoin. La ley aprobada sin discusión, ni consulta con el sistema financiero salvadoreño dice que "los intercambios en esta divisa digital no estarán sujetos a impuestos sobre las ganancias de capital al igual que cualquier otra moneda de curso legal en el país".

Cómo funcionará en la economía real

Bukele explicó que el Gobierno tendrá un fideicomiso en el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal). "En BANDESAL habrá un fideicomiso que comprará transacciones para gente que no quiere arriesgarse", explicó y habló de cómo una vendedora del sector informal aceptará bitcoin, "los tomará, pero los depositará en dólares. "Vamos a comprar bitcoin porque habrá un fideicomiso que asumirá el riesgo. Este riesgo se volverá ganancia o pérdida para el Gobierno. El propósito del fideicomiso es apoyar la decisión del Gobierno de apoyar esta moneda digital. Apoyará a los pequeños que no quieren arriesgarse", detalló el mandatario a los inversionistas de criptomonedas en Twitter.



"Es una falacia decir que el riesgo cambiario lo asumirá el Gobierno y no la gente, porque el gobierno se financia con impuestos. Eso significa que toda la población, particularmente la más pobre, por la forma como se cobran impuestos, es quien pagará el riesgo", respondió en Twitter el economista Ricardo Castaneda Ancheta.

Los inversionistas de criptomonedas le preguntaron si habrá minería en El Salvador. "No estamos pensando, pero podemos promover la minería", respondió Bukele. Detalló que quiere impulsar la creación de fábricas y plantas industriales cercanos a las plantas de generación geotérmica. "Nuestro plan es promover esta energía. Hoy perdemos mucha energía en la distribución. Queremos promover plantas industriales cercanas a las plantas geotérmicas. Queremos hacerlo no por bitcoin, sino por la gente que quiera invertir en fábricas abastecidas con plantas de energía con bajas emisiones de CO2. Al pensar en minería, cercana a las plantas geotérmicas puede ser barato para nosotros tener energía barata y renovable. Cada día nuevas ideas vienen", habló el mandatario salvadoreño.



Bukele dijo que BANDESAL administrará un fideicomiso de US$150 millones que respaldará las transacciones, para la “convertibilidad automática e instantánea de Bitcoin a dólar”, según el artículo 14 de la ley.



"Esta convertibilidad ya se aplica a través de cajeros autómaticos en El Zonte, donde los comerciates aceptan Bitcoin como moneda de pago. Ahora esa atribución será otorgada a Bandesal. De acuerdo a la propuesta de ley, “el tipo de cambio entre el bitcoin y el dólar de los EE.UU. será establecido libremente por el mercado”", informó El Diario de Hoy.



La directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Leonor Selva, ha catalogado esta medida como “un negocio redondo” pues la convertibilidad estará concentrada en esta institución estatal.



"El fideicomiso cubrirá las transacciones. Serán compradas en pequeñas transacciones. Al final, vamos a vender el equivalente de US$150 millones en bitcoins. Al cabo de unos meses, BANDESAL tendrá US$150 millones equivalentes en bitcoins", agregó Bukele en inglés a inversionistas extranjeros. "Será manejado por expertos en fideicomisos".



La billetera electrónica que facilitará el Gobierno para usar Bitcoin sería desarrollada por Strike, la billetera digital de Jack Mallers, el mismo que presentó a Bukele en la conferencia Bitcoin 2021.

Afectará acuerdo con FMI para obtener financiamiento por US$1.300 millones

Para Siobhan Morden, jefe de estrategia de renta fija para América Latina de Amherst Pierpoint Securities, dijo: "los tuits recientes del presidente Bukele para adoptar completamente bitcoin como moneda de curso legal probablemente complicarán y retrasarán aún más las discusiones técnicas del FMI", detalló Reuters.



Esto sobre todo, por que ya existen tensiones previas con Washington desde la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general de la República en mayo pasado. "Esto puede reflejar una iniciativa a largo plazo o tal vez incluso una llamativa táctica de relaciones públicas; sin embargo, muestra una falta de coordinación con anuncios impulsivos que contradicen un plan económico cohesivo", agregó Morden en el cable publicado.