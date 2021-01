Tigo Business y su impulso al sector empresarial desde la transformación digital

Por E&N para Tigo



El segmento empresarial panameño inició un valioso proceso de transformación y modernización desde hace unas décadas atrás con la incorporación de tecnologías y plataformas que permitieron a los líderes de negocios construir modelos económicos y comerciales exitosos.



Tigo Business provee, bajo los más altos estándares internacionales, soluciones a la medida de su tamaño, necesidades y naturaleza de su negocio. La empresa lideriza los avances del sector acelerando la trasformación digital y comercial de las compañías. Durante su trayectoria, Tigo Business ha permitido que un importante grupo de empresas de Panamá alcancen un crecimiento operacional en territorios internacionales.



Una de las decisiones de mayor influencia estratégica para estas empresas ha sido el optar por convenir los servicios en nube, alojando su información en los tres Data Centers que tiene Tigo Business en el país. El ofrecimiento actual de Tigo Business bajo esta línea de servicio va en la capacidad de crecer conforme aumenta la demanda. También ha permitido a las empresas superar exitosamente los retos tecnológicos surgidos frente a un año de grandes desafíos y profundos cambios.



Los líderes y directores de tecnología pueden acceder al manejo de su información sin invertir en equipos, programas y otros recursos que no forman parte de la naturaleza de sus actividades comerciales. El compromiso de Tigo Business es diseñar una solución para entregarle exactamente lo que la compañía necesita en términos de conectividad y almacenamiento de una forma innovadora, digital, escalable y segura.



Tigo Business se distingue por su nube de última generación y es reconocida con las certificaciones internacionales más importantes por Data Centers, los más avanzados de América Latina, con 12 a nivel regional y 3 a nivel nacional en Panamá.





Entre los beneficios que ofrecen los Data Centers de Tigo Business se encuentran:



- Seguridad de la información respaldada por estructuras y medidas de clase mundial.

- Servicios de hospedajes confiables y estables.

- Neutralidad de comunicaciones lo cual le permite escoger entre una amplia gama de proveedores.

- Facilidades de servicios integrados y soluciones llave en mano.

- Centro de Operaciones de la Red (NOC).

- Acuerdos de niveles de servicio de mejor desempeño en la región.

- Servicios de gestión totalmente ajustados a la necesidad del cliente, permitiendo una escalabilidad ilimitada.

- Resistente a sismos, huracanes, tornados e inundaciones.

- Climatización basada en un arreglo redundante e inteligente, con capacidad de 90 toneladas.

- Electricidad respaldada por planta eléctrica y arreglos de UPS.



Entre las certificaciones que respaldan las operaciones de los Data Centers de Tigo Business en Panamá se detallan:



Tier Certification of Constructed Facility y Operational Sustainability en nivel Gold

La certificación de Constructed Facility asegura que la instalación ha sido construida según lo diseñado, y verifica que es capaz de cumplir con los requisitos de disponibilidad definidos. Es punto de referencia mundialmente reconocido para la fiabilidad y eficacia del centro de datos.



ITIL

Las certificaciones ITIL demuestran que los profesionales están educados en las mejores prácticas de la gestión de servicios de TI (ITSM).



SSAE 18

Statement on Standards for Attestation Engagements N 18 es un estándar de auditoría. Contiene una serie de mejoras destinadas a aumentar la utilidad y la calidad de los informes SOC.



Entre los factores decisivos para el éxito y continuidad de cada negocio durante esta etapa está la conectividad, el acceso a la información y la relación directa y fluida con los clientes. Las plataformas tecnológicas permiten impulsar y desarrollar estos factores por lo que son consideradas como inversiones de alto rendimiento. Panamá se distingue por adoptar nuevas tecnologías sin mayor temor o resistencia.



Tigo Business se posiciona como el aliado estratégico líder para desarrollar estos factores en cada negocio con el personal mejor capacitado y dos décadas de experiencia. La empresa se distingue por acompañar a cada compañía en la transformación y crecimiento digital a través de soluciones rápidas, eficaces y rentables que permiten mejorar la capacidad y la seguridad de las comunicaciones y el valor de cada uno de los negocios.



Para conocer más acerca de Tigo Business: https://www.tigo.com.pa/empresas