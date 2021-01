Republicanos y Demócratas pelean Georgia hasta el último voto en carrera por control del Senado

Por El FInanciero (México)



Se llevaron a cabo, en Georgia, los comicios para elegir a los dos senadores de este estado, lo que definirá el control de ese órgano legislativo y la capacidad del presidente electo, Joe Biden, para impulsar su ambiciosa agenda legislativa y, tras el conteo del 95 por ciento de los sufragios, el resultado era tan reñido que aún no se podía, al cierre de esta edición, declarar un ganador.



Las cifras del New York Times tenían adelante al demócrata Raphael Warnock, con 50.37 por ciento de la votación sobre el republicano Kelly Loeffler. Mientras que al republicano David Perdue le daban 50.4 por ciento, contra el 49.96 del demócrata Jon Ossoff, en Georgia, un estado que Biden ganó por estrecho margen el 3 de noviembre.



Los demócratas deben ganar ambas contiendas para tomar el control de la Cámara alta. Una doble victoria demócrata dividiría el Senado 50-50, con la votación de desempate en manos de la vicepresidenta electa Kamala Harris. El partido ya tiene una estrecha mayoría en la Cámara de Representantes.



Un Senado controlado por los republicanos probablemente bloquearía muchos de los objetivos políticos más ambiciosos de Biden en áreas como el apoyo económico y el cambio climático.



“El poder está en tus manos”, tuiteó el demócrata Biden, quien llegará a la Casa Blanca el 20 de enero. “Si eliges al reverendo Warnock y a Ossoff podemos romper el estancamiento que se ha apoderado de Washington. Podremos lograr el progreso que necesitamos en el empleo, la atención médica, la justicia y más”, agregó.



A su vez, Trump tuiteó que “¡GEORGIA! Salió a votar por Loeffler y Perdue para el Senado” y señaló que “a Washington DC está llegando gente que no quiere que los envalentonados demócratas de izquierda radical roben una victoria electoral. Nuestro país ya ha tenido suficiente, ¡no lo aguantarán más!”.



Los dos candidatos demócratas al Senado, Jon Ossoff y Raphael Warnock, esperan sorprender y poner al Senado bajo control demócrata.



“El futuro de nuestro país está en juego, es la última línea de defensa para nuestro modo de vida”, aseguró David Perdue, uno de los dos senadores republicanos que busca la reelección junto a Kelly Loeffler, en declaraciones al canal Fox News.



Los comicios se anunciaron, sin embargo, ajustados y los resultados definitivos podrían tardar días en conocerse. Más de tres millones de electores, de unos siete millones de inscritos, votaron con antelación, un récord para unas senatoriales parciales en Georgia.



Los dos candidatos republicanos partieron como favoritos. Perdue quedó cerca del 50 por ciento frente a Jon Ossoff en la primera vuelta. Y, pese a que Warnock se adelantó a Loeffler en la primera votación, esta podría beneficiarse de los apoyos de un rival republicano eliminado.



Los demócratas confían, no obstante, en ganar el Senado, impulsados por la estrecha victoria de Biden en Georgia el 3 de noviembre, la primera del partido en ese estado desde 1992.