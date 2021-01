MercadoLibre, el minorista más grande de la región, venderá US$1.000 millones en bonos

Por Bloomberg



MercadoLibre Inc., el minorista de comercio electrónico más grande de América Latina, se prepara para vender bonos en dólares, aprovechando los tipos de cambio en mínimos y el aumento de la demanda de compras por internet impulsado por la pandemia.



MercadoLibre prosperó en 2020 a medida que aumentaron las compras en línea. Los ingresos netos de todo el año se elevaron probablemente a US$76 millones tras registrar pérdidas en 2019. Sus acciones se duplicaron, llevando la capitalización de mercado de la empresa a aproximadamente US$82.000 millones. Para acelerar las entregas, la empresa incluso recurrió a los aviones contratando ocho transportistas de carga en Brasil y México.



“MercadoLibre ha estado invirtiendo mucho en los últimos años y ahora es el momento de que se beneficien de eso y demuestren que pueden hacer crecer sus márgenes”, dijo Lorena Reich, analista de Lucror Analytics en Buenos Aires. “Los bonos tendrán una gran demanda”.



Un portavoz de MercadoLibre no quiso hacer comentarios sobre los detalles de la venta. En 2018, la firma con sede en Buenos Aires vendió US$880 millones en bonos convertibles denominados en dólares.



Se espera que MercadoLibre emita alrededor de US$1.000 millones de deuda en dos tramos que vencerán en cinco y 10 años, según Moody’s Investor Service, que dijo que calificará los bonos a Ba1. Un tramo estará relacionado con ESG y sostenibilidad, y los ingresos se reservarán para proyectos corporativos verdes o sociales. El otro tramo se podría utilizar para refinanciar una parte de las letras convertibles de la empresa.



“La empresa tiene una liquidez sólida y una amplia presencia y posición competitiva en otros países de la región, lo que le permite flexibilidad financiera para enfrentar las recesiones económicas”, escribió Moody’s. Sus estándares de gobierno corporativo, su estructura de propiedad diversa y su cotización en Nasdaq contribuyeron a la calificación, agregó.



Fitch Ratings Inc. también calificó los bonos a BB +, según un comunicado.



MercadoLibre contrató a BNP Paribas SA, BofA Securities Inc, Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co. para organizar llamadas con los inversionistas a partir de esta semana.



La empresa dijo en noviembre que abriría cinco centros logísticos en Brasil a medida que aumentan los volúmenes de mercancías y busca reducir los tiempos de entrega. Mercadolibre, que dijo que estaba invirtiendo un récord de US$716 millones en 2020, planea superar esa cifra en 2021, dijo en octubre Fernando Yunes, gerente nacional de MercadoLibre para Brasil.