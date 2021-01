Nueva cepa de COVID puede llevar la pandemia a un nuevo nivel

Por Bloomberg



La variante más fácil de propagar del COVID-19 detectada en los Estados Unidos podría intensificar el aumento del virus, si es que aún no lo ha hecho, aumentando la urgencia de una vacunación más rápida y efectiva.



La semana pasada, tres estados, Colorado, California y Florida, identificaron casos de la cepa mutada que ha estado arrasando en el Reino Unido durante meses. Este lunes, Nueva York se convirtió en el cuarto estado con la nueva cepa, según el gobernador Andrew Cuomo. Mientras tanto, los funcionarios de salud de Estados Unidos dicen que aún no saben cuántos otros estados pueden verse afectados o qué significa para el futuro.



El paciente detectado en Nueva York, que vive en el condado de Saratoga en el norte del estado, no había viajado recientemente, lo que sugiere que fue el resultado de la propagación comunitaria, expuso Cuomo en una conferencia telefónica.



"Sospecho que está más extendido de lo que creemos", dijo Michelle Barron, directora médica senior de prevención y control de infecciones en UCHealth, un sistema de atención médica con una docena de hospitales y cientos de clínicas en Colorado. "Es una función de 'si lo buscas, lo encontrarás'".



El descubrimiento de la cepa mutante en los Estados Unidos se produce cuando el objetivo para vacunar a la mayoría de los estadounidenses se ha visto obstaculizado por una coordinación ineficaz y una falta de apoyo federal para los estados y los sistemas de atención médica. Si bien más de 4.28 millones de estadounidenses han sido vacunados hasta el sábado por la noche, según el rastreador de vacunas de Bloomberg, eso es mucho menos que las 20 millones de dosis que los funcionarios de salud de Estados Unidos predijeron para fines de 2020.



Mientras tanto, el número de infecciones está aumentando, con casi 231 mil nuevos casos reportados en la Unión Americana el pasado jueves, antes del fin de semana festivo, cuando los informes pueden ser esporádicos. Cuatro estados, incluidos Nueva York y California, han superado el millón de infecciones en general y más de 350 mil estadounidenses han muerto.



"Es una carrera, y esta variante ha hecho que todo el desafío sea más formidable", advirtió Eric Topol, director del Instituto Traslacional de Investigación Scripps en La Jolla, California. "Independientemente de lo que vimos en 2020 en términos de un virus desafiante, será llevado a un nuevo nivel".



La distribución de vacunas ha sido un desafío para un sistema de salud de Estados Unidos afectado por un aumento simultáneo de infecciones. Los gobiernos estatales y locales están luchando con una logística compleja para mantener las vacunas frías, decidir quién debe tener acceso prioritario y persuadir a los escépticos de las vacunas.



Para aumentar la cantidad de vacuna disponible, el gobierno estadounidense está considerando reducir a la mitad la dosis de la inyección de Moderna administrada a las personas de 18 a 55 años, indicó Moncef Slaoui, director científico de Operation Warp Speed, en el programa de CBS "Face the Nation". Dijo que hay evidencia que muestra que la media dosis proporciona el mismo nivel de protección para ese grupo de edad.



Los comentarios de Slaoui se produjeron en respuesta a una pregunta sobre la decisión del Reino Unido de dar la primera dosis de una vacuna de Pfizer y BioNTech al mayor número posible de personas, mientras que posiblemente se retrasara una segunda dosis. Dijo que tal cambio sería un error para Estados Unidos, ya que no estaba respaldado por datos de prueba.

Estudios de los CDC

Mientras tanto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos están intentando modelar qué efecto podría tener la variante en la aceleración de la propagación, según Kristen Nordlund, portavoz de la agencia. En este momento, sin embargo, "no tenemos resultados", dijo Nordlund en un correo electrónico.



Antes de noviembre, solo se había secuenciado un número selecto de casos en ese país, un procedimiento de laboratorio que puede determinar la composición genética del patógeno a medida que viaja a través de la población. Sin embargo, desde entonces, los CDC han lanzado un programa nacional para detectar cepas nuevas, aseveró Greg Armstrong, director del programa de detección molecular avanzada de los CDC.



Los CDC ahora está escalando hasta secuenciar 750 muestras por su cuenta cada semana, según Armstrong, y la agencia se está asociando con laboratorios de todo el país para mapear el material genético de alrededor de mil 750 muestras de virus por semana.



La agencia también está explorando si las mutaciones podrían hacer que los tratamientos existentes sean menos efectivos, señaló Henry Walke, gerente de incidentes de COVID-19 de los CDC. Aún así, no hay ninguna razón por la que medidas como usar una máscara y el distanciamiento social sean menos efectivas para prevenir la transmisión de la nueva cepa, dijo durante una llamada con periodistas la semana pasada.

Virus mutantes

Los virus tienen la capacidad de cambiar a través de mutaciones que surgen naturalmente a medida que se replican y circulan en sus huéspedes. Algunos, como la influenza, evolucionan rápidamente con miles de mutaciones y linajes distintos, mientras que otros son más estables.



La nueva variante, conocida científicamente como B.1.1.7, contiene una gran cantidad de mutaciones, lo cual es inusual, expuso Andy Pekosz, director del Centro de Virus Emergentes y Enfermedades Infecciosas de la Universidad Johns Hopkins. Una preocupación particular es el cambio en la proteína de pico, que se une a las células humanas, permitiendo que el virus ingrese.



Los científicos sospechan que estas mutaciones facilitan la unión de la proteína de pico. Se cree que la nueva cepa es entre un 57 por ciento y un 70 por ciento más transmisible que otras cepas del virus.

Prevalencia en el Reino Unido

En el Reino Unido, la nueva variante fue responsable del 62 por ciento de las infecciones por COVID-19 en Londres en la semana que finalizó el 9 de diciembre, frente al 28 por ciento de principios de noviembre, según Paul Hunter, profesor de medicina en la Escuela de Medicina de Norwich de la Universidad de East Anglia. También se han identificado casos en más de una docena de países, incluidos Australia, Canadá, Alemania, Italia, Japón, Líbano, Países Bajos, Singapur y Corea del Sur



En Colorado, los científicos estatales están intentando realizar una secuenciación genética completa en cualquier muestra que muestre signos de la variante del Reino Unido, mencionó la directora científica estatal Emily Travanty. Las muestras se marcan cuando solo se encuentran dos de los tres genes objetivo de las pruebas de PCR utilizadas por el estado, lo que indica que se ha producido una mutación en el tercero: la proteína de pico crítico.



El gen faltante está presente, según Travanty, pero la prueba lo hizo indetectable debido a la mutación, lo que lo convierte en una firma de la variante, dijo. Cuando los laboratorios encuentran esa bandera roja, indica que se necesita más investigación.

Desconocemos mucho de la variante

"Hay mucho que no sabemos sobre esta variante", aseveró el gobernador de Colorado, Jared Polis, la semana pasada después de que se descubriera el primer caso de Estados Unidos en su estado. "Pero si se transmite más rápidamente, más personas lo contraerán y más personas serán hospitalizadas".



Aún así, hay algunos hallazgos positivos relacionados con la variante. Aparentemente no es más mortal, aunque si más personas se infectan, habría más muertes. Y no se cree que pueda superar las dos vacunas que ya se distribuyen en los Estados Unidos: la inyección de Pfizer -BioNTech y la inyección de Moderna.



“Hay una buena noticia aquí”, afirmó Topol. “No afectará la eficacia de la vacuna. Por eso existe esta carrera. Si nos adelantamos a esto y conseguimos que todos se vacunen, si lo hacemos rápidamente, tendremos este virus bajo control ”.

Velocidad de transmisión

Mientras tanto, en el Reino Unido, se ha notado una velocidad adicional de transmisión que se cree que está relacionada con la nueva cepa. El número de casos nuevos ha aumentado drásticamente en las últimas semanas, incluso cuando el país instituyó cierres cada vez más fuertes, mencionó Michael Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota.



En los Estados Unidos el uso de máscaras y el distanciamiento social a menudo han sido un problema más político que de salud pública, y al menos un asesor del presidente Donald Trump sugirió que la inmunidad colectiva, que ocurre cuando suficientes personas se vuelven inmunes a una enfermedad, se puede alcanzar simplemente dejando que la enfermedad corra libremente.



Si bien esa teoría podría probarse más fácilmente dejando que la nueva variante se desate por todo el país, el costo sería un número considerable de casos y muertes entre los estadounidenses. La mejor idea es lograr que el país genere inmunidad colectiva en función de tasas más altas de vacunación, no de transmisión, dijo Osterholm.



"Llegar allí con infección o vacunación, con protección o enfermedad, lo lograremos", apuntó Ossterholm. “Nuestro trabajo es minimizar la protección relacionada con enfermedades”.



Deriva con el tiempo

La composición del virus cambiará con el tiempo, como es el caso de todos los virus, sugieren los científicos, y los cambios podrían eventualmente justificar una nueva vacuna. Pero eso podría llevar años, dijeron.



Aún así, existe el riesgo de que el virus se desarrolle a partir de la nueva variante, creando mutaciones más devastadoras que podrían desencadenar una enfermedad más grave o hacer que las vacunas y las terapias sean ineficaces.



“Cada vez que acumula nuevos cambios, abre el panorama al que puede evolucionar el virus”, según Pekosz de Johns Hopkins. “Este virus está mutando, pero ¿está evolucionando? Aún no lo sabemos. Por eso tenemos que monitorear los cambios ".



Tomemos la influenza, por ejemplo. Cuando interactúa con personas que tienen protección inmunológica, mutará para sortear esa inmunidad, dijo Pekosz. El sarampión, por otro lado, tiende a morir.



"El coronavirus no ha visto suficientes personas inmunes a él como para permitirnos predecir lo que va a hacer", señaló.