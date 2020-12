El fabricante de drones DJI también entra en la lista negra de Estados Unidos

Por Computerhoy.com



Estados Unidos sigue añadiendo empresas a su lista negra del Departamento de Comercio. La última en entrar, según confirma The Verge, es el popular fabricante de drones DJI, que actualmente es el líder mundial en el sector.



DJI entró el pasado viernes en la lista de compañías vetadas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, al igual que ocurrió en su momento con Huawei o ZTE.



Las razones esgrimidas por el gobierno norteamericano, que aún preside Donald Trump hasta enero, es que "DJI ha permitido abusos de derechos humanos a gran escala dentro de China a través de la recolección y análisis genéticos abusivos, o la vigilancia de alta tecnología". Este veto podría tener relación con el uso del gobierno chino de drones de DJI para vigilar campos de confinamiento político en la provincia de Xinjiang, según explica un informe de Bloomberg.



DJI es el líder mundial en fabricantes de drones. En Estados Unidos domina el 77% del mercado. En estos cuatro años el gobierno de Donald Trump ha cargado contra las compañías chinas que son líderes mundiales en su sector, como ocurría con Huawei y ahora con DJI.



Es difícil saber hasta que punto son ciertas las acusaciones de Estados Unidos, o se trata mas bien de una estrategia política de guerra comercial. No hay que olvidar que muchas compañías tecnológicas norteamericanas también proporcionan hardware y sofware para uso militar y de espionaje o vigilancia. Aunque supuestamente no inflingen los derechos humanos. DJI se ha mostrado sorprendida con la noticia. En un comunicado enviado a The Verge este fin de semana explica que "DJI está decepcionada con la decisión del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Los clientes en Estados Unidos pueden seguir comprando y utilizando productos DJI normalmente. DJI sigue comprometida con el desarrollo de los productos más innovadores de la industria que definen nuestra empresa y benefician al mundo". Pese a que la compañía china asegura que va seguir vendiendo sus productos en Estados Unidos, no está nada claro. Su inclusión en la lista negra del Departamento de Comercio implica que las compañías estadounidenses no pueden venderle tecnología a DJI. Pero no sabemos hasta qué punto emplea tecnología norteamericana.



La decisión de prohibir la venta de productos DJI en Estados Unidos recae en el gobierno norteamericano. Desde hace meses las agencias oficiales de Estados Unidos tienen prohibido comprar drones de origen chino, sin importar la marca. Pero de momento esta orden no se ha extendido a los ciudadanos.