Alerta en Gran Bretaña por la nueva cepa del coronavirus 70% más contagiosa

Por AFP



Fuera del territorio británico, se detectaron varios casos en Dinamarca (9), uno en Holanda y otro en Australia, según la OMS, que recomendó a sus miembros "incrementar sus [capacidades de] secuenciación" del virus, indicó una portavoz de la OMS Europa.



Varios países europeos decidieron este domingo suspender sus vuelos procedentes del Reino Unido, tras la detección de una nueva variante del coronavirus que, según el gobierno británico, está "fuera de control".



La OMS afirmó que, además "de los indicios preliminares de que la variante podría ser más contagiosa", la cepa en cuestión "también podría afectar a la eficacia de algunos métodos de diagnóstico", eso sí, "según informaciones preliminares".



En cambio "no hay ninguna prueba de algún cambio en la gravedad de la enfermedad", aunque esa cuestión también se está investigando.



La OMS ofrecerá más información en cuanto tenga "una visión más clara de las características de esta variante", dijo una portavoz de la OMS en Europa, entrevistada por la AFP.

Confinamiento severo

El primer ministro Boris Johnson anunció este sábado un alerta o Tier 4 en restricciones, que equivalen a un completo “lockdown”, que se aplicará desde este domingo.



El confinamiento severo afecta a Londres y el Sudeste del país, donde se exige no viajar para no expandir la infección. La nueva variante del virus es 70 por ciento más transmisible que la anterior, se mueve rápidamente y está venciendo a todos los demás en términos de transmisión.



La mutación actual tiene 23 cambios comparados a la otra variante, incluidos las proteínas, que provoca preocupación sobre cómo funciona el virus, cómo transmite, enferma y cómo reacciona el cuerpo tras haber estado enfermo o haber sido vacunado. Se ha detectado en otros dos países, según el primer ministro, aunque no los mencionó.



En un movimiento dramático, el primer ministro Boris Johnson convocó a su gabinete en emergencia al mediodía. Luego habló al país en una conferencia de prensa a las 4 de la tarde, hora británica, junto a su equipo de científicos.



"Por toda Europa, allí donde la transmisión sea alta y esté extendida, los países deben reforzar sus procedimientos de control y de prevención", subrayó la OMS.



A escala mundial, la OMS recomienda "a todos los países que incrementen sus capacidades de secuenciación del virus SARS-CoV-2 en la medida de lo posible y que compartan los datos a nivel internacional, sobre todo si se identifican las mismas mutaciones problemáticas".



Además de los tres países que detectaron en su territorio la cepa procedente del Reino Unido, "otros países informaron a la OMS de otras variantes que incluyen algunos cambios genéticos de la variante británica", sobre todo, una mutación llamada "N501Y".

El Salvador prohíbe entrada de personas del Reino Unido y Sudáfrica

El Salvador prohibió este domingo el ingreso de ciudadanos que hayan estado en el Reino Unido o Sudáfrica, países donde se detectó una nueva variante del nuevo coronavirus, informó el presidente Nayib Bukele.



"A partir de ahora, queda prohibido el ingreso a nuestro país, de cualquier persona que su itinerario de vuelo haya incluido el Reino Unido o Sudáfrica o que haya estado en alguno de esos dos países en los últimos 30 días", consignó el mandatario por medio de Twitter.



La decisión Bukele se produjo luego que varios países europeos empezaron este domingo a prohibir vuelos procedentes del Reino Unido, tras el descubrimiento de una variante más contagiosa de coronavirus que se propaga "fuera de control" en ese país y ante la cual la OMS pidió "reforzar los controles".



Con 20.742 km2 y 6,6 millones de habitantes, El Salvador afronta desde el 19 de noviembre un repunte de casos de covid-19. El sábado el país registró 282 casos positivos.



Según el último balance de las autoridades salvadoreñas de Salud, el país acumulaba hasta el sábado 43.477 casos de covid-19, con 1.242 fallecidos.