Costarricense fue elegido entre los mejores fotógrafos de bodas del mundo

Por crhoy.com



Desde el 2009 que se realiza el concurso, es la primera vez que un tico es elegido en el Best of the Best Wedding Photos 2020 realizado por el directorio especializado Junebug Weddings.



“Es un concurso donde participan más de 10 mil fotografías anuales de fotógrafos de todo el mundo. Hay 10 rondas de jurados para poder quedar dentro de ese grupo, por lo que es más difícil lograrlo. Es un gran honor porque es la primera vez que un tico obtiene ese galardón“, expresó.



Mauricio no tenía previsto participar en dicho concurso, pero recibió una invitación por correo, donde lo motivaron.





“En el correo me decían que tenía la calidad y la pasta para participar. Lo dejé pasar un poco y me decidí. Envié cerca de 15 fotografías, pero sabía del poder que tenía la fotografía que al final quedó. En este concurso han estado los Messi y los Cristiano Ronaldo de la fotografía de bodas, por lo que ver mi nombre ahí me llena de mucho orgullo, habiendo tanta gente talentosa acá en Costa Rica“, afirmó el profesional de 44 años.



De América fueron pocos los fotógrafos elegidos. En la lista hay profesionales de Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Escocia, Canadá, Nueva Zelanda, Islandia, Australia, Austria, Portugal, Italia, India, Grecia, Holanda, Malasia, México entre otros.



Uno de los requisitos del concurso era que la imagen debía ser tomada entre noviembre del 2019 y noviembre del 2020. La imagen premiada de Mauricio se tomó el 3 de octubre anterior, en la mini boda de Marilyn Benavides y Mario Quirós, en la iglesia San Gabriel Arcángel, en Heredia.

“Cuando caí en cuenta dije: ‘¡Esto viene del cielo!’. Por algo Dios hace las cosas y es una bendición. Mi papá era mi fan número 1, el primero que compartía mis fotos y yo sé que desde el cielo está muy orgulloso. Él tenía 69 años y falleció de una enfermedad llamada demencia vascular. Fue un proceso muy difícil“, dijo entre lágrimas.



Este oriundo de Moravia está orgulloso del alcance que ha tenido su trabajo y espera seguir destacando con humildad y profesionalismo, dejando siempre en alto el nombre de Costa Rica.