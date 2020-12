Científicos detectan gran reserva de hielo en el 'planeta rojo'

Por El Financiero (México)

Científicos han detectado un "gran reservorio de hielo en Marte no reconocido previamente". Es agua casi pura, y convierte a este descubrimiento en las concentraciones más grandes de cualquier región no polar en el hemisferio sur del planeta rojo.



El estudio fue dirigido por investigadores del Planetary Science Institute (PSI), con sede en Arizona, Estados Unidos. Daniel C. Berman, autor principal del nuevo estudio y científico del PSI, dijo que este gran reservorio está bien conservado y se encuentra en el hemisferio sur de Marte.



"Nuestro análisis de radar muestra que al menos una de estas características tiene unos 500 metros de espesor y casi un 100 por ciento de hielo, con escombros que cubren como máximo 10 metros de espesor", dijo Berman en un artículo publicado en la revista Icarus.



El mapeo global de las características de flujo viscoso (VFF), una agrupación general de características de flujo ricas en hielo en el hemisferio sur de Marte, muestra una concentración densa en la cadena montañosa de Nereidum Montes, a lo largo del borde norte de la cuenca de la llanura de Argyre, señala el especialista en el artículo.



Ubicado dentro de una subregión noroeste de Nereidum Montes hay una gran cantidad de VFF bien conservados y depósitos de manto ricos en hielo, explica el documento. Son potencialmente las concentraciones más grandes de cualquier región no polar en el hemisferio sur.



"Nuestros resultados muestran que los VFF tienen estados de conservación más completos y diversos en Nereidum Montes que características similares en otras regiones de Marte. Esta área contiene depósitos de manto bien conservados asociados con los VFF. Esta observación clave sugiere que los VFF están formados por el flujo glacial de los depósitos de manto en las laderas", comentó Berman.



Los datos procesados ​​del instrumento Shallow Radar (SHARAD) a bordo de la nave espacial Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, se utilizaron para buscar reflejos basales en los VFF dentro de la región. Para uno en particular, estas observaciones y análisis indican que está compuesto de hielo de agua casi pura.



Las edades del modelo obtenidas de los recuentos de cráteres y sus distribuciones de frecuencia de tamaño (SFD) asociadas tanto en depósitos de mantos ricos en hielo como en VFF lobulados pequeños, sugieren que los depósitos se estabilizaron hace varios a decenas de millones de años.



Marte es un páramo frío y desolado, con un aire muy fino que los terrícolas nunca podríamos respirar. Sin embargo, muchas de las imágenes que los telescopios, orbitadores y vehículos de exploración han enviado muestran signos de que el agua líquida podría haber estado en la superficie de Marte hace mucho tiempo, ha dicho la NASA.



Todos estos signos de agua son muy emocionantes. ¿Por qué? Porque en la Tierra, en casi todas partes hay agua, hay vida. Ya sea que el agua esté hirviendo o congelada, algún tipo de criatura parece prosperar en ella. ¿Es lo mismo en otros planetas?



Si el agua fluyó alguna vez en Marte, ¿la vida también prosperó allí? son algunas interrogantes que el ser humano aún se pregunta.