El millonario ingreso que deja ‘All i want for Christmas is you’ a Mariah Carey en Navidad

‘All i want for Christmas is you’ es casi un himno o parte de los libros de los villancicos de la época de fin de año.

Además de llenar de ritmo la época de Navidad, es la canción, quizá, más rentable hasta el momento de Mariah Carey, empresaria, cantante y quien compuso esta canción cuando estaba con el productor musical, Tommy Mottola.

“Es una canción divertida, muy tradicional, al estilo de una Navidad pasada de moda. Es retro, como de los años 1960”, describió la cantante al publicarla.

Pero, dejando de lado lo que significa esta canción, el éxito musical es quien deja una millonaria cifra en la cuenta bancaria de la cantante con la llegada de cada Navidad.

‘All i want for Christmas is you’ es la 12ª canción más vendida de todos los tiempos, y el villancico más vendido de una artista femenina, por detrás de temas como White Christmas' de Bill Crosby o 'Candle in the wind' de Elton John.

En YouTube acumula 673 millones de reproducciones (la nueva versión que sacó el año pasado ya supera los cien millones), y gracias a ella gana entre US$600.000 y un millón al año solo en royalties.

The Economist calcula que el éxito del villancico le ha reportado alrededor US$60 millones solo en royalties en los Estados Unidos, cifra a la que se suma medio millón de libras más en Reino Unido,, según The Independent.

La canción también ha hecho que la cantante esté presente en otros negocios relacionados a la industria del entretenimiento. La canción ha sido incluida en bandas sonoras de enorme éxito como la de la película «Love Actually», y artistas celebres como Lady Gaga, Demi Lovato, Justin Bieber o Fifht Harmony han grabado versiones que le reportan los correspondientes derechos de autor.

Este año, también hay que añadir las ganancias que le ha generado la canción al ser su pasaporte para su acuerdo con Apple TV+ para crear el programa «Mariah Carey's Magical Christmas Special», en el que también participan Ariana Grande y Jennifer Hudson.

Su posición en Billboard

-En 2017 la canción ocupó el puesto 9 en Billboard

-En 2018 llegó al puesto número 3.

-En diciembre de 2019, 25 años después de su lanzamiento, alcanzó el número 1

-En 2020 ya lidera la lista por segundo año consecutivo.

