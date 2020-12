Fechas significativas de la vida y obra de John le Carré

Por AFP

John le Carré ha escrito 25 novelas y un volumen de memorias, "Volar en círculos" (2016). Ha vendido más de 60 millones de libros en todo el mundo.

Algunos de sus éxitos han sido adaptados a la gran pantalla o para televisión, como "El topo" en 2011, con el actor británico Gary Oldman como protagonista.

"Sus personajes eran profundos y hábilmente construidos ... Interpretar el papel de George Smiley fue uno de los puntos culminantes de mi carrera. Muchos de nosotros estamos en deuda con él", declaró el actor en un comunicado.

Más noticias en estrategiaynegocios.net

Estas son algunas de las principales fechas de David Cornwell, alias John le Carré, un escritor británico especializado en la novela de espías y traducido a casi 40 lenguas.

- 19 de octubre de 1931: nace en Poole, en Dorset, en el sur de Inglaterra.

- 1936: su madre abandona el domicilio y lo deja con su padre, quien acabará dos veces en la cárcel por fraude.

- 1948 a 1956: estudia francés y alemán en Berna (Suiza) y después en Oxford.

- 1954: se casa con Alison Sharp con quien tiene tres hijos y de la que se divorcia en 1971. Un año después se vuelve a casar con una editora, Valérie Eustace, y tiene un cuarto hijo.

- 1958: comienza a trabajar para la inteligencia británica en el interior del país (MI5) y escribe su primera novela "Llamada para el muerto" (1961).

- 1960: comienza a trabajar para la agencia de inteligencia exterior (MI6) cuando es segundo secretario de la embajada británica en Bonn (Alemania).

- 1963: publica "El espía que surgió del frío" (en 1964, en francés) bajo el seudónimo de John Le Carré.

- 1964: es traicionado por el agente doble Kim Philby que revela su verdadera identidad y dimite del MI6 para dedicarse a la escritura.

- 1974: publica "El topo", seguida de "El honorable colegial" (1977) y "La gente de Smiley" (1979).

- Enero de 2003: publica en el Times una diatriba contra la política del presidente estadounidense George W. Bush titulada "The United States has gone mad" (Estados Unidos se ha vuelto loco).

- 2017: publica su vigésima cuarta novela, "El legado de los espías".

- Octubre de 2019: publica su última novela, "Un hombre decente".

- 12 de diciembre de 2020: muere por neumonía en Cornualles.