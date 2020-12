Frank Rubio, parte del equipo NASA para llegar a la Luna

Por estrategiaynegocios.net / AFP

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, desde el Kennedy Space Center en Cabo Cañaveral, Florida, dio a conocer la lista de los astronautas que serán parte de la misión Artemis, cuyo objetivo es aterrizar en el Polo Sur de la Luna en 2024.

Dentro del grupo de 18 hay dos hispanos, uno de ellos es Frank Rubio, de padres salvadoreños, que es teniente coronel del ejército estadounidense y doctor en Medicina, quien se graduó en este año como astronauta de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) en el Centro Espacial Johnson de la agencia en Houston.

Mujeres Desafiantes 2020: Melania Guerra: la tica Polar que dejó el espacio por lo profundo del mar

Rubio acumula más de 1.100 horas como copiloto de helicóptero Blackhawk, incluidas 600 horas de combate y tiempo de peligro inminente. Estuvo sirviendo como cirujano para el Tercer Batallón del 10 Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército en Fort Carson, Colorado, antes de llegar a la NASA.

“Gracias a Dios esta oportunidad es grande, no importa cuál es la misión. Cualquiera de los astronautas que hay pueden hacer esa misión. A uno no lo ponen en la misión propia hasta que ya es tiempo, o sea que ninguno de nosotros sabemos cuál misión vamos a tener, pero todos estamos orgullosos de apoyar cualquiera”, manifestó Rubio, luego de su graduación, cuando no conocía cuál misión sería designada a su persona.

Rubio, de 43 años, está casado con Deborah Rubio, y la pareja tiene cuatro hijos. Su madre, Mirna Vásquez, vive en El Salvador. Según una entrevista con su familia, publicada por la cadena Univisión en 2017, Rubio vivió seis años de su infancia en La Unión (al oriente de El Salvador), luego regresó a Los Ángeles donde residió hasta los 14 años. Desde entonces vivió en Miami.

El astronauta de origen salvadoreño también pudo ser escogido para la misión a Marte.

El segundo hispano es Joseph Acaba, quien llevó al espacio la bandera de Puerto Rico en 2017.

“Los astronautas del equipo Artemis tienen una variedad de antecedentes, conocimientos y experiencia. El moderno programa de exploración lunar de la agencia llevará a la primera mujer y al próximo hombre a la Luna en 2024 y establecerá una presencia lunar humana sostenible para fines de la década”, dijo la NASA en un comunicado.

Esta sería la primera tripulación de la NASA en pisar la luna desde Apollo 17 en 1972.

Héroes del futuro

El grupo incluye 9 mujeres y 9 hombres que comenzarán a entrenar para la misión que busca llegar a la luna en 2024.

“Les presento a los héroes del futuro que nos van a llevar de regreso a la Luna y más allá”, dijo Pence en su discurso.

El equipo de alto perfil estará trabajando a partir de 2021 para afinar los detalles para la misión.

Artemis 1, previsto para noviembre de 2021, tendrá su misión sin astronautas a bordo. Artémis 2, en 2023, enviará astronautas alrededor de la Luna, pero no aterrizarán y finalmente Artémis 3 será el equivalente al Apolo 11 en 1969, concretando el alunizaje.

Los miembros seleccionados son:

-Joseph Acaba (ha pasado 306 días en el espacio)

-Kayla Barron

-Raja Chari

-Matthew Dominick

-Victor Glover

-Warren Hoburg

-Jonny Kim

-Christina Hammock Koch (ha pasado 328 días en el espacio)

-Kjell Lindgren (ha pasado 141 días en el espacio)

-Nicole A. Mann

-Anne McClain (ha pasado 204 días en el espacio)

-Jessica Meir (ha pasado 205 días en el espacio)

-Jasmin Moghbeli

-Kate Rubins

-Frank Rubio

-Scott Tingle (ha pasado 168 días en el espacio)

-Jessica Watkins

-Stephanie Wilson (ha pasado 42 días en el espacio)

US$16.000 millones el costo de posible alunizaje

La NASA aseguró el lunes que mantiene en su hoja de ruta el regreso de los astronautas estadounidenses a la Luna en 2024, publicando una estimación de financiación de unos US$28.000 millones para los próximos cinco años que incluyen US$16.000 millones para el alunizaje.

El presupuesto será votado por el Congreso que se renovó en las elecciones del 3 de noviembre. Para el presidente Donald Trump la misión lunar es una prioridad.

A modo de ejemplo, Barack Obama canceló el programa de exploración de la Constelación de Marte después de haberse gastado miles de millones de dólares bajo la estela de su predecesor.

Tres proyectos compiten por ser el vehículo de alunizaje en que dos astronautas, incluida una mujer, descenderán de su nave espacial Orion a la superficie de la Luna. Una primera selección será anunciada en 2021, según la NASA, que elegirá entre la propuesto desarrollada por Blue Origin, fundada por el jefe de Amazon, Jeff Bezos, y otros dos proyectos desarrollados por SpaceX, fundado por Elon Musk.